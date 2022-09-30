***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi02.11.2020Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıHEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların, değerleme gününden (her hafta çarşamba günü) 1 (Bir) işgünü öncesi saat:17:00'ye kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların,değerleme gününden (her hafta çarşamba günü) 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00'ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş./ Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş./ TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.hedefportfoy.com.tr Fon portföyüne dahil edilecek türev araç işlemleri ile ilgili genel ilkeler fon izahnamesinde yer almaktadır.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun amacı, uzun vadeli olarak mutlak getiri sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için, Türkiye ve global piyasalar analiz edilerek yatırım öngörüsü oluşturulacak ve bu doğrultuda pozisyon alınacaktır. Fonun yapacağı yatırımlar, yönlü (market directional), mutlak getirili (non-directional ve arbitrage) ve benzeri (piyasa hareketlerinden etkilenmeyen) işlemlerden oluşabilir.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat Endeksi 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066327BIST