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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

30.09.2022 14:50
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
02.11.2020

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların, değerleme gününden (her hafta çarşamba günü) 1 (Bir) işgünü öncesi saat:17:00'ye kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların,değerleme gününden (her hafta çarşamba günü) 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00'ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş./ Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş./ TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.hedefportfoy.com.tr Fon portföyüne dahil edilecek türev araç işlemleri ile ilgili genel ilkeler fon izahnamesinde yer almaktadır.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun amacı, uzun vadeli olarak mutlak getiri sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için, Türkiye ve global piyasalar analiz edilerek yatırım öngörüsü oluşturulacak ve bu doğrultuda pozisyon alınacaktır. Fonun yapacağı yatırımlar, yönlü (market directional), mutlak getirili (non-directional ve arbitrage) ve benzeri (piyasa hareketlerinden etkilenmeyen) işlemlerden oluşabilir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat Endeksi 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066327


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BFREN 1.529,40 49.456.173 % 10,00  
UZERB 46,94 1.423.221 % 9,98  
EKIZ 14,45 1.818.997 % 9,97  
ARASE 144,60 98.621.842 % 9,96  
ZOREN 3,57 471.073.690 % 9,85  
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Dolar 18,5319 18,5409 % 0,19  
Euro 18,0994 18,1185 % -0,21  
Sterlin 20,4469 20,5494 % -0,30  
Frank 18,8488 18,9624 % -0,22  
Riyal 4,9177 4,9424 % 0,19  
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15:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.669 1.669 8,11  
Altın Gr. 993 993 4,98  
Cumhuriyet 6.641 6.742 62,00  
Tam 6.675 6.750 18,00  
Yarım 3.248 3.300 9,00  
Çeyrek 1.629 1.650 4,00  
Gümüş.Ons 18,97 19,00 0,16  
Gümüş Gr. 11,31 11,33 0,10  
B. Petrol 86,37 86,37 -0,81  
Seans Raporu 15:37
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