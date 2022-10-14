***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.10.2022 19:37
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu Denizbank A.Ş.
ISIN Kodu TRYHDFP00318
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Katılma payı alım/satımına esas fiyat her ayın son iş günü hesaplanan fiyat olup, takip eden ilk işgününde ilan edilir. Şu kadar ki, fon süresinden önce girişim sermayesi yatırımlarından çıkış olması, alacaklarının tahsili ve sonrasında borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluşması durumunda, fon katılma payı sahipleri Fon'dan iki farklı şekilde çıkış yapabilirler: 1-Kurucu Yönetim Kurulu Kararıyla Pay Sahiplerinin Zorunlu Olarak Katılacağı Erken Dağıtım 2-Kurucu Yönetim Kurulu Kararıyla Pay Sahiplerinin Gönüllü Olarak Katılacağı Dağıtım HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ercan GÜNER 01.07.2021 2021- Devam- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür 2020-2021-Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyesi 2014-2019- Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Murat BORUCU 08.06.2020 2014-2016 Ziraat Portföy Yönetim A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2019-Devam, Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 5 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Şehsihan KARACA 2012- Devam Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2012- Devam Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072387
BIST
18:053.627
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 73,53
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.641
En Düşük
3.585
18:0518,5883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0480
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
18:0518,0732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0725
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
18:05982,58
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -11,83
|Açılış
|: 981,17
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
980,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.702,80
|151.467.800
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.809.960
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,84
|185.720.942
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.880,70
|285.561.015
|% 10,00
|
|TMSN
|66,05
|299.136.286
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,45
|114.465.300
|% -7,06
|
|TKFEN
|31,32
|1.302.224.991
|% -5,61
|
|SILVR
|25,60
|20.785.195
|% -4,41
|
|KZBGY
|17,72
|361.353.510
|% -4,16
|
|COSMO
|66,60
|4.191.302
|% -3,90
|
|THYAO
|90,00
|5.551.598.767
|% 2,27
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 5,50
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 3,77
|
|KOZAL
|198,40
|2.675.620.720
|% 3,12
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 3,89
|
|EKGYO
|4,22
|1.815.548.926
|% 1,20
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 5,50
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 3,89
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 3,77
|
|ODAS
|8,67
|1.270.760.509
|% 6,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5437
|18,5883
|% 0,26
|
|Euro
|18,0476
|18,0732
|% -0,40
|
|Sterlin
|20,7092
|20,8131
|% -1,24
|
|Frank
|18,4258
|18,5368
|% -0,19
|
|Riyal
|4,9336
|4,9584
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.645
|-22,14
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-13,23
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-3,00
|
|Tam
|6.622
|6.711
|-79,00
|
|Yarım
|3.227
|3.278
|-42,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.638
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,31
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,92
|-0,36
|
|B. Petrol
|91,72
|91,72
|-2,85
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 95 artarak (% 1.47 ) 3, 941
-
17:59XU100
Endeks 3, 618 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 54, 634.00 milyon TL de
-
17:59KONTR
Yüzde 5.75 oranında artışla 91.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 609, 430 adet işlem
-
17:58LIDER
Yüzde 5.25 oranında artışla 40.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 048 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.27 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 676, 437 adet işlem