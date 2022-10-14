***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu Denizbank A.Ş.ISIN Kodu TRYHDFP00318Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKatılma payı alım/satımına esas fiyat her ayın son iş günü hesaplanan fiyat olup, takip eden ilk işgününde ilan edilir. Şu kadar ki, fon süresinden önce girişim sermayesi yatırımlarından çıkış olması, alacaklarının tahsili ve sonrasında borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası oluşması durumunda, fon katılma payı sahipleri Fon'dan iki farklı şekilde çıkış yapabilirler: 1-Kurucu Yönetim Kurulu Kararıyla Pay Sahiplerinin Zorunlu Olarak Katılacağı Erken Dağıtım 2-Kurucu Yönetim Kurulu Kararıyla Pay Sahiplerinin Gönüllü Olarak Katılacağı Dağıtım HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarErcan GÜNER 01.07.2021 2021- Devam- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür 2020-2021-Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyesi 2014-2019- Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.Murat BORUCU 08.06.2020 2014-2016 Ziraat Portföy Yönetim A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2019-Devam, Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 5 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.Şehsihan KARACA 2012- Devam Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2012- Devam Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072387BIST