***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu DENİZBANK A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSerpil Aslan BEKTAŞ 01.08.2020 12 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.AYŞE BİÇE ÇALIŞKAN 06.05.2022 24 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 2 LİSANSIFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Ercan Güner 01.07.2021 Genel MüdürMurat Borucu 08.06.2020 Genel Müdür YardımcısıFon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaKuştepe Mah. Leylak 1 Sokak No:1 K: 7 D: 26 Nursanlar İş Merkezi Şişli/İstanbul 0212 970 8570 0212 970 8561 kurumsal@hedefportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaNEBİHE DOĞANLAR 0212 970 8565 nebihe.doganlar@hedefportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073612BIST