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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

24.10.2022 15:55
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu DENİZBANK A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serpil Aslan BEKTAŞ 01.08.2020 12 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
AYŞE BİÇE ÇALIŞKAN 06.05.2022 24 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 2 LİSANSI

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Ercan Güner 01.07.2021 Genel Müdür
Murat Borucu 08.06.2020 Genel Müdür Yardımcısı

Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Kuştepe Mah. Leylak 1 Sokak No:1 K: 7 D: 26 Nursanlar İş Merkezi Şişli/İstanbul 0212 970 8570 0212 970 8561 kurumsal@hedefportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
NEBİHE DOĞANLAR 0212 970 8565 nebihe.doganlar@hedefportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073612


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ULAS 7,70 10.196.363 % 10,00  
DAPGM 59,95 96.657.702 % 10,00  
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Altın Gr. 988 988 2,08  
Cumhuriyet 6.650 6.750 12,00  
Tam 6.654 6.758 -11,00  
Yarım 3.242 3.301 -4,00  
Çeyrek 1.626 1.651 -3,00  
Gümüş.Ons 19,37 19,40 0,15  
Gümüş Gr. 11,57 11,59 0,08  
B. Petrol 91,67 91,67 0,46  
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