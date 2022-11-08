***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.11.2022 15:21
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok No:4 İç Kapı No:15 Ümraniye/ İstanbul 0212 970 8570 0212 970 8561 kurumsal@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077967
BIST
16:074.387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 55,28
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
16:0718,6088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1318
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
16:0718,6205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0855
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
16:07999,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,69
|Açılış
|: 999,83
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.001,12
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler16:05
|GRSEL
|15,95
|30.167.574
|% 10,00
|
|GUBRF
|162,80
|768.731.941
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|CELHA
|25,32
|36.399.742
|% 9,99
|
|DESA
|42,98
|32.964.234
|% 9,98
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|SILVR
|31,54
|56.703.105
|% -8,58
|
|EREGL
|36,00
|11.269.026.664
|% -1,69
|
|THYAO
|114,00
|10.702.474.578
|% 6,34
|
|EKGYO
|5,03
|5.810.238.989
|% 5,01
|
|ASELS
|36,70
|4.898.249.828
|% 2,92
|
|KRDMD
|13,20
|4.073.884.125
|% -4,69
|
|EKGYO
|5,03
|5.810.238.989
|% 5,01
|
|EREGL
|36,00
|11.269.026.664
|% -1,69
|
|KRDMD
|13,20
|4.073.884.125
|% -4,69
|
|SKBNK
|2,13
|594.210.701
|% 2,40
|
|ISCTR
|9,26
|2.477.825.656
|% 0,11
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6034
|18,6109
|% 0,72
|
|Euro
|18,6040
|18,6111
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,2297
|21,3361
|% 0,06
|
|Frank
|18,6760
|18,7885
|% 0,30
|
|Riyal
|4,9346
|4,9594
|% 0,62
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|-1,96
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|4,83
|
|Cumhuriyet
|6.660
|6.761
|-27,00
|
|Tam
|6.695
|6.743
|-5,00
|
|Yarım
|3.262
|3.297
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,79
|20,81
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,40
|12,43
|0,06
|
|B. Petrol
|97,48
|97,48
|-0,44
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:20EGGUB
Yüzde 9.96 oranında artışla 86.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 541, 321 adet işlem
-
16:19PRDGS
Yüzde 6.39 oranında artışla 6.99 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 546, 373 adet işlem
-
16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 75, 18 artarak (% 1.59 ) 4, 813
-
16:16XU100
Endeks 4, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 31 üstünde . İşlem hacmi 93, 424.00 milyon TL de
-
16:16RYSAS
Yüzde 6.11 oranında artışla 14.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 885, 082 adet işlem