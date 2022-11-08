***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.11.2022 15:22
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok No:4 İç Kapı No:15 Ümraniye/ İstanbul 0212 970 8570 0212 970 8561 info@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077970
BIST
15:214.377
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 45,75
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
15:2118,6076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1306
|Açılış
|: 18,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
15:2118,6098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0748
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
15:21999,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,41
|Açılış
|: 999,56
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.001,12
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler15:21
|GUBRF
|162,80
|764.669.430
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|29.617.889
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|DESA
|42,98
|32.432.614
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|3.635.460
|% 9,97
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|36.104.907
|% -9,97
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|EREGL
|35,92
|10.804.977.837
|% -1,91
|
|THYAO
|114,30
|9.714.667.295
|% 6,62
|
|EKGYO
|5,00
|5.142.239.572
|% 4,38
|
|ASELS
|36,66
|4.498.786.009
|% 2,80
|
|KRDMD
|13,23
|3.861.061.886
|% -4,48
|
|EKGYO
|5,00
|5.142.239.572
|% 4,38
|
|EREGL
|35,92
|10.804.977.837
|% -1,91
|
|KRDMD
|13,23
|3.861.061.886
|% -4,48
|
|SKBNK
|2,13
|559.353.692
|% 2,40
|
|ISCTR
|9,23
|2.243.395.982
|% -0,22
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6058
|18,6076
|% 0,71
|
|Euro
|18,6058
|18,6098
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,2408
|21,3473
|% 0,11
|
|Frank
|18,6948
|18,8074
|% 0,40
|
|Riyal
|4,9346
|4,9593
|% 0,62
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.672
|-2,90
|
|Altın Gr.
|999
|1.000
|4,38
|
|Cumhuriyet
|6.664
|6.764
|-24,00
|
|Tam
|6.688
|6.737
|-11,00
|
|Yarım
|3.259
|3.294
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.646
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,72
|20,75
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,37
|12,39
|0,03
|
|B. Petrol
|97,30
|97,30
|-0,62
|
Seans Raporu
15:21
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-
15:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 09 artarak (% 1.28 ) 3, 880
-
15:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DESA, IHEVA, GUBRF, SMRTG, EGGUB, ALCTL, OTTO, ETILR, GRSEL, SNKRN
-
15:36
GRSEL, GARFA, YATAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:36
SAYAS, FENER, DGATE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:36
Bu seansda işlem gören 263 hisse senedinden 74 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 178 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem