***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.11.2022 15:25
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok No:4 İç Kapı No:15 Ümraniye/ İstanbul 0212 970 8570 0212 970 8561 info@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077984
BIST
15:164.381
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 49,04
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
15:1618,6078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1308
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
15:1618,6032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0682
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
15:16999,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,47
|Açılış
|: 999,92
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.001,12
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler15:16
|GUBRF
|162,80
|764.076.024
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|29.425.803
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|DESA
|42,98
|32.432.614
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|3.635.460
|% 9,97
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|35.919.169
|% -9,97
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|EREGL
|35,88
|10.778.320.891
|% -2,02
|
|THYAO
|114,20
|9.679.150.174
|% 6,53
|
|EKGYO
|5,03
|5.118.191.489
|% 5,01
|
|ASELS
|36,66
|4.474.006.591
|% 2,80
|
|KRDMD
|13,22
|3.852.292.628
|% -4,55
|
|EKGYO
|5,03
|5.118.191.489
|% 5,01
|
|EREGL
|35,88
|10.778.320.891
|% -2,02
|
|KRDMD
|13,22
|3.852.292.628
|% -4,55
|
|SKBNK
|2,13
|553.094.990
|% 2,40
|
|ISCTR
|9,24
|2.218.419.934
|% -0,11
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6060
|18,6078
|% 0,71
|
|Euro
|18,5939
|18,6032
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,2422
|21,3487
|% 0,12
|
|Frank
|18,6993
|18,8119
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9337
|4,9584
|% 0,60
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|-4,17
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|5,54
|
|Cumhuriyet
|6.664
|6.764
|-24,00
|
|Tam
|6.696
|6.746
|-2,00
|
|Yarım
|3.263
|3.298
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,68
|20,71
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,40
|12,42
|0,06
|
|B. Petrol
|97,50
|97,50
|-0,42
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 77 artarak (% 1.30 ) 4, 800
-
15:31XU100
Endeks 4, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 1 üstünde . İşlem hacmi 85, 878.00 milyon TL de
-
15:31YAPRK
Yüzde 4.15 oranında artışla 49.20 lira fiyatla işlem gören hissede 578, 217 adet işlem
-
15:30TKNSA
Yüzde 5.95 oranında artışla 21.74 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 373, 085 adet işlem
-
15:28EKGYO
Yüzde 4.38 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 044, 270, 697 adet işlem