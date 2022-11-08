***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.11.2022 15:26
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok No:4 İç Kapı No:15 Ümraniye/ İstanbul 0212 970 8570 0212 970 8561 info@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077989
BIST
15:174.381
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 48,95
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
15:1718,6073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1303
|Açılış
|: 18,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
15:1718,6021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0671
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
15:17999,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,38
|Açılış
|: 999,52
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.001,12
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler15:17
|GUBRF
|162,80
|763.631.091
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|29.425.803
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|DESA
|42,98
|32.431.884
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|3.635.460
|% 9,97
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|35.759.179
|% -9,97
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|EREGL
|35,84
|10.743.426.525
|% -2,13
|
|THYAO
|114,20
|9.612.907.846
|% 6,53
|
|EKGYO
|5,02
|5.069.001.403
|% 4,80
|
|ASELS
|36,58
|4.438.374.627
|% 2,58
|
|KRDMD
|13,20
|3.839.127.088
|% -4,69
|
|EKGYO
|5,02
|5.069.001.403
|% 4,80
|
|EREGL
|35,84
|10.743.426.525
|% -2,13
|
|KRDMD
|13,20
|3.839.127.088
|% -4,69
|
|SKBNK
|2,13
|551.685.785
|% 2,40
|
|ISCTR
|9,21
|2.193.803.275
|% -0,43
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6052
|18,6073
|% 0,71
|
|Euro
|18,5960
|18,6021
|% 0,36
|
|Sterlin
|21,2706
|21,3773
|% 0,25
|
|Frank
|18,7125
|18,8252
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9333
|4,9581
|% 0,59
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|-3,85
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|5,59
|
|Cumhuriyet
|6.664
|6.764
|-24,00
|
|Tam
|6.696
|6.746
|-2,00
|
|Yarım
|3.263
|3.298
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,67
|20,71
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,41
|12,42
|0,06
|
|B. Petrol
|97,48
|97,48
|-0,44
|
Seans Raporu
15:17
daha fazla
-
15:32EKGYO
Yüzde 4.80 oranında artışla 5.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 058, 734, 161 adet işlem
-
15:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 77 artarak (% 1.30 ) 4, 800
-
15:31XU100
Endeks 4, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 1 üstünde . İşlem hacmi 85, 878.00 milyon TL de
-
15:31YAPRK
Yüzde 4.15 oranında artışla 49.20 lira fiyatla işlem gören hissede 578, 217 adet işlem
-
15:30TKNSA
Yüzde 5.95 oranında artışla 21.74 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 373, 085 adet işlem