***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.11.2022 15:29
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok No:4 İç Kapı No:15 Ümraniye/ İstanbul 0212 970 8570 0212 970 8561 hedefportfoy@hfh.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077998
BIST
15:184.383
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 51,23
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
15:1818,6074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1304
|Açılış
|: 18,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
15:1818,6024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0674
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
15:18999,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,51
|Açılış
|: 999,52
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.001,12
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler15:15
|GRSEL
|15,95
|29.425.803
|% 10,00
|
|GUBRF
|162,80
|727.165.845
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|DESA
|42,98
|32.429.004
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|3.635.460
|% 9,97
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|34.586.198
|% -9,97
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|EREGL
|35,80
|10.673.737.327
|% -2,24
|
|THYAO
|114,20
|9.411.980.893
|% 6,53
|
|EKGYO
|5,04
|4.979.232.912
|% 5,22
|
|ASELS
|36,66
|4.344.004.899
|% 2,80
|
|KRDMD
|13,23
|3.774.888.390
|% -4,48
|
|EKGYO
|5,04
|4.979.232.912
|% 5,22
|
|EREGL
|35,80
|10.673.737.327
|% -2,24
|
|KRDMD
|13,23
|3.774.888.390
|% -4,48
|
|SKBNK
|2,14
|539.370.930
|% 2,88
|
|ISCTR
|9,24
|2.130.864.084
|% -0,11
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6051
|18,6069
|% 0,70
|
|Euro
|18,5902
|18,6052
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,2671
|21,3738
|% 0,24
|
|Frank
|18,7124
|18,8251
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9338
|4,9586
|% 0,60
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|-3,17
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.001
|5,47
|
|Cumhuriyet
|6.664
|6.764
|-24,00
|
|Tam
|6.696
|6.745
|-3,00
|
|Yarım
|3.263
|3.298
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,69
|20,72
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,41
|12,42
|0,06
|
|B. Petrol
|97,51
|97,51
|-0,41
|
Seans Raporu
15:15
daha fazla
-
15:30TKNSA
Yüzde 5.95 oranında artışla 21.74 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 373, 085 adet işlem
-
15:28EKGYO
Yüzde 4.38 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 044, 270, 697 adet işlem
-
15:27HEKTS
Yüzde 5.50 oranında artışla 31.46 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 874, 804 adet işlem
-
15:26XU100
Endeks 4, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 97 üstünde . İşlem hacmi 84, 046.00 milyon TL de
-
15:25KMPUR
Yüzde 7.94 oranında artışla 115.50 lira fiyatla işlem gören hissede 807, 837 adet işlem