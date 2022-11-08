***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.11.2022 15:29
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok No:4 İç Kapı No:15 Ümraniye/ İstanbul 0212 970 8570 0212 970 8561 kurumsal@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077999
BIST
16:084.383
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 51,61
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
16:0818,6094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1324
|Açılış
|: 14,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
18,6126
En Düşük
18,4157
16:0818,6160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0810
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
18,6337
En Düşük
18,4643
16:08999,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,84
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler16:08
|GUBRF
|162,80
|768.751.314
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|30.218.502
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|CELHA
|25,32
|36.399.742
|% 9,99
|
|DESA
|42,98
|32.964.234
|% 9,98
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|BTCIM
|35,76
|57.267.927
|% -8,26
|
|EREGL
|36,00
|11.285.598.595
|% -1,69
|
|THYAO
|113,90
|10.718.875.970
|% 6,25
|
|EKGYO
|5,04
|5.823.809.967
|% 5,22
|
|ASELS
|36,76
|4.916.905.125
|% 3,08
|
|KRDMD
|13,19
|4.081.534.359
|% -4,77
|
|EKGYO
|5,04
|5.823.809.967
|% 5,22
|
|EREGL
|36,00
|11.285.598.595
|% -1,69
|
|KRDMD
|13,19
|4.081.534.359
|% -4,77
|
|SKBNK
|2,13
|595.034.627
|% 2,40
|
|ISCTR
|9,25
|2.494.925.646
|% 0,00
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6046
|18,6094
|% 0,72
|
|Euro
|18,6035
|18,6160
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,2148
|21,3212
|% -0,01
|
|Frank
|18,6759
|18,7884
|% 0,30
|
|Riyal
|4,9346
|4,9594
|% 0,62
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|-1,82
|
|Altın Gr.
|999
|1.000
|4,37
|
|Cumhuriyet
|6.660
|6.761
|-27,00
|
|Tam
|6.692
|6.740
|-8,00
|
|Yarım
|3.261
|3.295
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.647
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,78
|20,81
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,39
|12,42
|0,06
|
|B. Petrol
|97,48
|97,48
|-0,44
|
Seans Raporu
16:08
daha fazla
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16:23YATAS
Yüzde 6.07 oranında artışla 22.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 801, 879 adet işlem
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16:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, HEKTS, THYAO
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16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 37 artarak (% 1.42 ) 3, 886
-
16:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CELHA, SMRTG, OTTO, DESA, ETILR, GUBRF, GRSEL, IHEVA, ALCTL, EGGUB
-
16:21
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KERVN, ISBIR, VKING