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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.11.2022 15:32
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok No:4 İç Kapı No:15 Ümraniye/ İstanbul 0212 970 8570 0212 970 8561 hedefportfoy@hfh.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078007


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BIST USD EURO ALTIN
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En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GUBRF 162,80 763.631.091 % 10,00  
GRSEL 15,95 29.425.803 % 10,00  
OTTO 40,70 938.676 % 10,00  
DESA 42,98 32.431.884 % 9,98  
SNKRN 22,50 3.635.460 % 9,97  
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15:17 Alış Satış %  
Dolar 18,6052 18,6073 % 0,71  
Euro 18,5960 18,6021 % 0,36  
Sterlin 21,2706 21,3773 % 0,25  
Frank 18,7125 18,8252 % 0,50  
Riyal 4,9333 4,9581 % 0,59  
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15:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.670 1.671 -3,85  
Altın Gr. 1.001 1.001 5,59  
Cumhuriyet 6.664 6.764 -24,00  
Tam 6.696 6.746 -2,00  
Yarım 3.263 3.298 -1,00  
Çeyrek 1.636 1.648 -2,00  
Gümüş.Ons 20,67 20,71 -0,09  
Gümüş Gr. 12,41 12,42 0,06  
B. Petrol 97,48 97,48 -0,44  
Seans Raporu 15:17
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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