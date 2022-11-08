***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.11.2022 15:32
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok No:4 İç Kapı No:15 Ümraniye/ İstanbul 0212 970 8570 0212 970 8561 hedefportfoy@hfh.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078008
BIST
16:094.383
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 51,52
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
16:0918,6095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1325
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
16:0918,6210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0860
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
16:091.000,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,06
|Açılış
|: 1.000,21
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.001,12
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler16:09
|GRSEL
|15,95
|30.167.574
|% 10,00
|
|GUBRF
|162,80
|768.731.941
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|CELHA
|25,32
|36.399.742
|% 9,99
|
|DESA
|42,98
|32.964.234
|% 9,98
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|SILVR
|31,54
|56.703.105
|% -8,58
|
|EREGL
|36,00
|11.269.026.664
|% -1,69
|
|THYAO
|114,00
|10.702.474.578
|% 6,34
|
|EKGYO
|5,03
|5.810.238.989
|% 5,01
|
|ASELS
|36,70
|4.898.249.828
|% 2,92
|
|KRDMD
|13,20
|4.073.884.125
|% -4,69
|
|EKGYO
|5,03
|5.810.238.989
|% 5,01
|
|EREGL
|36,00
|11.269.026.664
|% -1,69
|
|KRDMD
|13,20
|4.073.884.125
|% -4,69
|
|SKBNK
|2,13
|594.210.701
|% 2,40
|
|ISCTR
|9,26
|2.477.825.656
|% 0,11
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6053
|18,6095
|% 0,72
|
|Euro
|18,6115
|18,6210
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,2297
|21,3361
|% 0,06
|
|Frank
|18,6760
|18,7885
|% 0,30
|
|Riyal
|4,9346
|4,9594
|% 0,62
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|-1,96
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|4,83
|
|Cumhuriyet
|6.660
|6.761
|-27,00
|
|Tam
|6.695
|6.743
|-5,00
|
|Yarım
|3.262
|3.297
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,79
|20,81
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,40
|12,43
|0,06
|
|B. Petrol
|97,48
|97,48
|-0,44
|
Seans Raporu
16:09
daha fazla
-
16:23YATAS
Yüzde 6.07 oranında artışla 22.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 801, 879 adet işlem
-
16:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, HEKTS, THYAO
-
16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 37 artarak (% 1.42 ) 3, 886
-
16:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CELHA, SMRTG, OTTO, DESA, ETILR, GUBRF, GRSEL, IHEVA, ALCTL, EGGUB
-
16:21
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KERVN, ISBIR, VKING