***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.11.2022 15:32
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok No:4 İç Kapı No:15 Ümraniye/ İstanbul 0212 970 8570 0212 970 8561 hedefportfoy@hfh.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078009
BIST
15:434.372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 40,10
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
15:4318,6098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1328
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
15:4318,5987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0637
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
15:431.000,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,27
|Açılış
|: 1.000,41
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.001,12
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler15:43
|GUBRF
|162,80
|768.416.109
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|29.705.550
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|CELHA
|25,32
|36.215.565
|% 9,99
|
|DESA
|42,98
|32.910.982
|% 9,98
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|41.817.193
|% -9,97
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|EREGL
|35,88
|11.083.526.846
|% -2,02
|
|THYAO
|113,80
|10.452.662.371
|% 6,16
|
|EKGYO
|4,96
|5.423.245.717
|% 3,55
|
|ASELS
|36,48
|4.800.882.053
|% 2,30
|
|KRDMD
|13,18
|3.977.176.943
|% -4,84
|
|EKGYO
|4,96
|5.423.245.717
|% 3,55
|
|EREGL
|35,88
|11.083.526.846
|% -2,02
|
|KRDMD
|13,18
|3.977.176.943
|% -4,84
|
|SKBNK
|2,13
|583.511.846
|% 2,40
|
|ISCTR
|9,23
|2.349.740.730
|% -0,22
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6057
|18,6098
|% 0,72
|
|Euro
|18,5916
|18,5987
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,2526
|21,3592
|% 0,17
|
|Frank
|18,6984
|18,8110
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9345
|4,9593
|% 0,62
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|-2,42
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|4,64
|
|Cumhuriyet
|6.664
|6.764
|-24,00
|
|Tam
|6.691
|6.740
|-8,00
|
|Yarım
|3.260
|3.295
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.647
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,74
|20,77
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,38
|12,41
|0,05
|
|B. Petrol
|97,22
|97,22
|-0,70
|
Seans Raporu
15:43
daha fazla
-
15:58GESAN
Yüzde 8.02 oranında artışla 202.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 065, 964 adet işlem
-
15:57YATAS
Yüzde 7.29 oranında artışla 22.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 571, 242 adet işlem
-
15:56XU100
Endeks 4, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 91 üstünde . İşlem hacmi 90, 870.00 milyon TL de
-
15:55BAGFS
Yüzde 5.29 oranında artışla 42.16 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 464, 073 adet işlem
-
15:54AEFES
Yüzde 4.73 oranında artışla 53.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 626, 600 adet işlem