***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.11.2022 15:33
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok No:4 İç Kapı No:15 Ümraniye/ İstanbul 0212 970 8570 0212 970 8561 hedefportfoy@hfh.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078011
BIST
15:424.373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 41,53
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
15:4218,6068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1298
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
15:4218,5924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0574
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
15:421.000,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.000,48
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.001,12
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler15:42
|GUBRF
|162,80
|768.416.109
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|29.705.550
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|CELHA
|25,32
|36.215.565
|% 9,99
|
|DESA
|42,98
|32.910.982
|% 9,98
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|41.817.193
|% -9,97
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|EREGL
|35,88
|11.083.526.846
|% -2,02
|
|THYAO
|113,80
|10.452.662.371
|% 6,16
|
|EKGYO
|4,96
|5.423.245.717
|% 3,55
|
|ASELS
|36,48
|4.800.882.053
|% 2,30
|
|KRDMD
|13,18
|3.977.176.943
|% -4,84
|
|EKGYO
|4,96
|5.423.245.717
|% 3,55
|
|EREGL
|35,88
|11.083.526.846
|% -2,02
|
|KRDMD
|13,18
|3.977.176.943
|% -4,84
|
|SKBNK
|2,13
|583.511.846
|% 2,40
|
|ISCTR
|9,23
|2.349.740.730
|% -0,22
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6049
|18,6068
|% 0,70
|
|Euro
|18,5854
|18,5924
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,2504
|21,3570
|% 0,16
|
|Frank
|18,7001
|18,8127
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9342
|4,9589
|% 0,61
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|-2,02
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|4,59
|
|Cumhuriyet
|6.664
|6.764
|-24,00
|
|Tam
|6.690
|6.739
|-9,00
|
|Yarım
|3.260
|3.295
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.647
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,74
|20,77
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,38
|12,39
|0,03
|
|B. Petrol
|97,23
|97,23
|-0,69
|
Seans Raporu
15:42
daha fazla
-
15:57YATAS
Yüzde 7.29 oranında artışla 22.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 571, 242 adet işlem
-
15:56XU100
Endeks 4, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 91 üstünde . İşlem hacmi 90, 870.00 milyon TL de
-
15:55BAGFS
Yüzde 5.29 oranında artışla 42.16 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 464, 073 adet işlem
-
15:54AEFES
Yüzde 4.73 oranında artışla 53.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 626, 600 adet işlem
-
15:53IHEVA
Yüzde 9.76 oranında artışla 1.80 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 018, 433 adet işlem