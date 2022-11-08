***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.11.2022 15:33
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok No:4 İç Kapı No:15 Ümraniye/ İstanbul 0212 970 8570 0212 970 8561 hedefportfoy@hfh.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078012
BIST
15:444.372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 39,97
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
15:4418,6097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1327
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
15:4418,6024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0674
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
15:441.000,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,08
|Açılış
|: 1.000,41
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.001,12
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler15:44
|GUBRF
|162,80
|768.416.109
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|29.705.550
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|CELHA
|25,32
|36.235.289
|% 9,99
|
|DESA
|42,98
|32.910.982
|% 9,98
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|41.953.701
|% -9,97
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|EREGL
|35,84
|11.097.442.866
|% -2,13
|
|THYAO
|113,60
|10.470.917.308
|% 5,97
|
|EKGYO
|4,97
|5.454.046.112
|% 3,76
|
|ASELS
|36,52
|4.804.418.512
|% 2,41
|
|KRDMD
|13,17
|3.983.110.885
|% -4,91
|
|EKGYO
|4,97
|5.454.046.112
|% 3,76
|
|EREGL
|35,84
|11.097.442.866
|% -2,13
|
|KRDMD
|13,17
|3.983.110.885
|% -4,91
|
|SKBNK
|2,12
|583.573.333
|% 1,92
|
|ISCTR
|9,22
|2.353.921.311
|% -0,32
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6040
|18,6097
|% 0,72
|
|Euro
|18,5949
|18,6024
|% 0,36
|
|Sterlin
|21,2505
|21,3571
|% 0,16
|
|Frank
|18,6955
|18,8081
|% 0,41
|
|Riyal
|4,9342
|4,9590
|% 0,61
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.672
|-3,06
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|5,27
|
|Cumhuriyet
|6.660
|6.761
|-27,00
|
|Tam
|6.696
|6.745
|-3,00
|
|Yarım
|3.263
|3.297
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,73
|20,77
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,40
|12,42
|0,06
|
|B. Petrol
|97,50
|97,50
|-0,42
|
Seans Raporu
15:44
daha fazla
-
15:59NATEN
Yüzde 4.23 oranında artışla 152.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 540, 211 adet işlem
-
15:58GESAN
Yüzde 8.02 oranında artışla 202.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 065, 964 adet işlem
-
15:57YATAS
Yüzde 7.29 oranında artışla 22.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 571, 242 adet işlem
-
15:56XU100
Endeks 4, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 91 üstünde . İşlem hacmi 90, 870.00 milyon TL de
-
15:55BAGFS
Yüzde 5.29 oranında artışla 42.16 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 464, 073 adet işlem