***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.11.2022 15:33
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok No:4 İç Kapı No:15 Ümraniye/ İstanbul 0212 970 8570 0212 970 8561 hedefportfoy@hfh.co.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078013
BIST
15:414.373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 41,68
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
15:4118,6086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1316
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
15:4118,5930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0580
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
15:411.000,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,33
|Açılış
|: 1.000,48
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.001,12
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler15:39
|GUBRF
|162,80
|768.153.838
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|29.690.270
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|DESA
|42,98
|32.910.982
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|3.635.460
|% 9,97
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|36.507.134
|% -9,97
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|EREGL
|35,90
|10.998.661.911
|% -1,97
|
|THYAO
|113,80
|10.310.957.867
|% 6,16
|
|EKGYO
|4,98
|5.329.875.785
|% 3,97
|
|ASELS
|36,50
|4.734.665.500
|% 2,36
|
|KRDMD
|13,17
|3.950.879.649
|% -4,91
|
|EKGYO
|4,98
|5.329.875.785
|% 3,97
|
|EREGL
|35,90
|10.998.661.911
|% -1,97
|
|KRDMD
|13,17
|3.950.879.649
|% -4,91
|
|SKBNK
|2,13
|573.730.024
|% 2,40
|
|ISCTR
|9,24
|2.325.728.002
|% -0,11
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6045
|18,6060
|% 0,70
|
|Euro
|18,5886
|18,5967
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,2510
|21,3575
|% 0,16
|
|Frank
|18,7006
|18,8132
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9347
|4,9594
|% 0,62
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|-1,56
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|4,63
|
|Cumhuriyet
|6.664
|6.764
|-24,00
|
|Tam
|6.690
|6.739
|-9,00
|
|Yarım
|3.260
|3.295
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.647
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,75
|20,78
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,38
|12,40
|0,03
|
|B. Petrol
|97,28
|97,28
|-0,64
|