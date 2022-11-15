***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.11.2022 14:18
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Süresi 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080084
BIST
14:284.617
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 46,50
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
14:2818,6127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
14:2819,3864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1659
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4293
En Düşük
19,1707
14:281.062,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,84
|Açılış
|: 1.062,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler14:27
|BRLSM
|22,22
|157.121.439
|% 10,00
|
|KONTR
|196,00
|2.013.271.076
|% 9,99
|
|SMRTG
|128,80
|137.924.063
|% 9,99
|
|KARSN
|12,24
|678.186.421
|% 9,97
|
|YEOTK
|99,30
|180.999.889
|% 9,97
|
|MNDRS
|9,91
|170.392.417
|% -9,99
|
|ZEDUR
|33,12
|636.042
|% -9,75
|
|SNGYO
|3,44
|619.239.316
|% -9,71
|
|ATSYH
|135,10
|2.725.847
|% -8,65
|
|NTHOL
|12,95
|133.396.362
|% -7,43
|
|THYAO
|109,20
|6.981.772.623
|% -0,46
|
|ASELS
|41,90
|4.361.193.675
|% 0,48
|
|EREGL
|37,06
|3.799.543.851
|% -0,75
|
|ODAS
|11,56
|3.692.110.492
|% -2,78
|
|PETKM
|14,99
|3.583.467.447
|% -1,77
|
|ALBRK
|2,80
|902.017.832
|% 9,80
|
|SKBNK
|2,31
|757.919.894
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,43
|2.915.546.208
|% 1,84
|
|ODAS
|11,56
|3.692.110.492
|% -2,78
|
|YKBNK
|10,13
|2.793.389.882
|% 3,26
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6058
|18,6134
|% 0,05
|
|Euro
|19,3784
|19,3940
|% 0,90
|
|Sterlin
|22,0191
|22,1295
|% 0,99
|
|Frank
|19,7260
|19,8448
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9365
|4,9613
|% 0,04
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|3,73
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|3,13
|
|Cumhuriyet
|7.085
|7.192
|71,00
|
|Tam
|7.052
|7.169
|35,00
|
|Yarım
|3.425
|3.505
|17,00
|
|Çeyrek
|1.712
|1.752
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,91
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,13
|13,15
|-0,01
|
|B. Petrol
|92,43
|92,43
|-0,71
|
Seans Raporu
14:27
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