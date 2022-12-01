***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.12.2022 16:45
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok No:4 İç Kapı No:15 Ümraniye/ İstanbul 0212 970 8570 0212 970 8561 pazarlama@hedefportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Nebihe DOĞANLAR 0212 970 8565 nebihe.doganlar@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083611
BIST
18:055.046
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 68,55
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.002
18:0518,6432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0114
|Açılış
|: 18,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
18:0519,5728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1753
|Açılış
|: 19,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,6338
En Düşük
19,3596
18:051.080,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 19,78
|Açılış
|: 1.080,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.080,95
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRLSM
|15,29
|261.050.132
|% 10,00
|
|AKMGY
|81,95
|28.780.400
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|57.399.770
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|26.335.247
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|3.108.666
|% 10,00
|
|EUYO
|4,49
|10.815.981
|% -8,55
|
|YONGA
|42,00
|3.090.263
|% -7,89
|
|KERVN
|1,17
|647.969
|% -7,87
|
|KENT
|201,20
|4.139.167
|% -7,28
|
|VKING
|12,21
|624.546
|% -6,08
|
|THYAO
|124,90
|8.882.791.813
|% 4,08
|
|KRDMD
|15,34
|6.149.530.281
|% 4,14
|
|EREGL
|42,38
|5.673.378.304
|% -0,66
|
|SISE
|39,50
|4.822.725.724
|% 1,02
|
|PETKM
|18,02
|4.697.078.366
|% 0,73
|
|EKGYO
|7,14
|3.339.149.021
|% 3,63
|
|SKBNK
|2,75
|1.125.317.060
|% 1,48
|
|KRDMD
|15,34
|6.149.530.281
|% 4,14
|
|ISCTR
|10,89
|4.213.650.111
|% 5,12
|
|YKBNK
|11,86
|4.122.972.173
|% -1,58
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6307
|18,6383
|% 0,03
|
|Euro
|19,5488
|19,5564
|% 0,82
|
|Sterlin
|22,8142
|22,9286
|% 1,89
|
|Frank
|19,7843
|19,9035
|% 0,84
|
|Riyal
|4,9408
|4,9656
|% -0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|28,03
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.079
|19,00
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.197
|7.265
|110,00
|
|Yarım
|3.490
|3.552
|54,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.775
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,50
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|13,55
|13,57
|0,27
|
|B. Petrol
|88,61
|88,61
|1,64
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59SNICA
Yüzde 9.99 oranında artışla 35.46 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 905, 444 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 5, 035 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 16 üstünde . İşlem hacmi 109, 371.00 milyon TL de
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17:58UFUK
Yüzde 6.88 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 664 adet işlem
-
17:57KLMSN
Yüzde 6.02 oranında artışla 24.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 683, 481 adet işlem
-
17:56YYAPI
Yüzde 9.91 oranında artışla 2.44 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 680, 569 adet işlem