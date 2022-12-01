***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.12.2022 16:57
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok No:4 İç Kapı No:15 Ümraniye/ İstanbul 0212 970 8570 0212 970 8561 pazarlama@hedefportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Nebihe DOĞANLAR 0212 970 8565 nebihe.doganlar@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083635
BIST
18:055.046
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 68,55
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.002
18:0518,6409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 18,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
18:0519,5779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1804
|Açılış
|: 19,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,6338
En Düşük
19,3596
18:051.078,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 17,95
|Açılış
|: 1.078,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.080,95
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GENIL
|44,88
|58.258.414
|% 10,00
|
|CMENT
|84,15
|2.547.720
|% 10,00
|
|YBTAS
|66.671,10
|2.120.235
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|3.108.910
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|26.433.179
|% 10,00
|
|YONGA
|41,06
|3.320.404
|% -9,96
|
|EUYO
|4,49
|10.856.422
|% -8,55
|
|KERVN
|1,17
|647.969
|% -7,87
|
|KENT
|201,20
|4.307.454
|% -7,28
|
|KGYO
|29,80
|83.132.509
|% -6,52
|
|THYAO
|124,40
|9.082.083.350
|% 3,67
|
|KRDMD
|15,34
|6.214.301.505
|% 4,14
|
|EREGL
|42,48
|5.789.182.909
|% -0,42
|
|SISE
|39,46
|4.897.238.126
|% 0,92
|
|PETKM
|18,04
|4.793.221.950
|% 0,84
|
|EKGYO
|7,14
|3.426.281.404
|% 3,63
|
|SKBNK
|2,74
|1.125.763.086
|% 1,11
|
|KRDMD
|15,34
|6.214.301.505
|% 4,14
|
|ISCTR
|10,86
|4.277.121.748
|% 4,83
|
|YKBNK
|11,87
|4.122.982.156
|% -1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6310
|18,6367
|% 0,03
|
|Euro
|19,5704
|19,5839
|% 0,96
|
|Sterlin
|22,8335
|22,9480
|% 1,97
|
|Frank
|19,8011
|19,9204
|% 0,92
|
|Riyal
|4,9420
|4,9668
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|31,55
|
|Altın Gr.
|1.080
|1.080
|20,16
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.202
|7.271
|116,00
|
|Yarım
|3.493
|3.555
|57,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.777
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,65
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|13,59
|13,60
|0,31
|
|B. Petrol
|89,06
|89,06
|2,09
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SNICA
Yüzde 9.99 oranında artışla 35.46 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 905, 444 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 5, 035 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 16 üstünde . İşlem hacmi 109, 371.00 milyon TL de
-
17:58UFUK
Yüzde 6.88 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 664 adet işlem
-
17:57KLMSN
Yüzde 6.02 oranında artışla 24.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 683, 481 adet işlem
-
17:56YYAPI
Yüzde 9.91 oranında artışla 2.44 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 680, 569 adet işlem