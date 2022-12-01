***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.12.2022 17:01
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok No:4 İç Kapı No:15 Ümraniye/ İstanbul 0212 970 8565 0212 970 8561 pazarlama@hedefportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
NEBİHE DOĞANLAR 0212 970 8565 nebihe.doganlar@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083644
BIST
18:055.046
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 68,55
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.002
18:0518,6397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 18,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
18:0519,5900
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,2500
|Açılış
|: 19,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,6400
En Düşük
19,4300
18:051.076,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 16,72
|Açılış
|: 1.076,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.080,95
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KOZAL
|404,80
|4.552.405.123
|% 10,00
|
|BRLSM
|15,29
|261.147.758
|% 10,00
|
|AKMGY
|81,95
|29.072.552
|% 10,00
|
|CMENT
|84,15
|2.568.758
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|58.258.638
|% 10,00
|
|YONGA
|41,06
|3.324.551
|% -9,96
|
|EUYO
|4,49
|10.888.252
|% -8,55
|
|KERVN
|1,17
|647.969
|% -7,87
|
|KENT
|201,30
|4.338.454
|% -7,24
|
|KGYO
|29,80
|83.346.532
|% -6,52
|
|PGSUS
|408,00
|2.478.742.003
|% 4,08
|
|ENJSA
|30,40
|1.946.931.689
|% 5,48
|
|ODAS
|11,30
|670.520.835
|% 1,07
|
|BERA
|31,82
|585.298.699
|% 7,65
|
|ULUUN
|38,30
|558.026.917
|% 5,68
|
|MOBTL
|4,83
|354.795.318
|% 3,21
|
|ENJSA
|30,40
|1.946.931.689
|% 5,48
|
|FORMT
|2,21
|120.478.663
|% -2,21
|
|PSGYO
|9,27
|439.952.522
|% 4,51
|
|SEGYO
|2,97
|96.760.074
|% 1,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6300
|18,6397
|% 0,04
|
|Euro
|19,5800
|19,5900
|% 1,29
|
|Sterlin
|22,7873
|22,9016
|% 1,77
|
|Frank
|19,7728
|19,8919
|% 0,78
|
|Riyal
|4,9422
|4,9670
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|31,55
|
|Altın Gr.
|1.080
|1.080
|20,16
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.202
|7.271
|116,00
|
|Yarım
|3.493
|3.555
|57,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.777
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,65
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|13,59
|13,60
|0,31
|
|B. Petrol
|89,06
|89,06
|2,09
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SNICA
Yüzde 9.99 oranında artışla 35.46 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 905, 444 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 5, 035 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 16 üstünde . İşlem hacmi 109, 371.00 milyon TL de
-
17:58UFUK
Yüzde 6.88 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 664 adet işlem
-
17:57KLMSN
Yüzde 6.02 oranında artışla 24.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 683, 481 adet işlem
-
17:56YYAPI
Yüzde 9.91 oranında artışla 2.44 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 680, 569 adet işlem