***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.12.2022 17:07
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok No:4 İç Kapı No:15 Ümraniye/ İstanbul 0212 970 8570 0212 970 8561 pazarlama@hedefportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Nebihe DOĞANLAR 0212 970 8565 nebihe.doganlar@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083655
BIST
16:555.021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 43,71
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.021
16:5518,6376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0058
|Açılış
|: 18,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
16:5519,5769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1794
|Açılış
|: 19,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,6061
En Düşük
19,3596
16:551.072,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 12,71
|Açılış
|: 1.072,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.073,52
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler16:53
|BRLSM
|15,29
|259.351.505
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|54.912.969
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|25.949.884
|% 10,00
|
|YBTAS
|66.671,10
|1.920.222
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.920.145
|% 10,00
|
|KENT
|201,20
|2.029.988
|% -7,28
|
|COSMO
|94,00
|3.296.515
|% -6,93
|
|EUYO
|4,61
|8.360.966
|% -6,11
|
|VKING
|12,21
|207.636
|% -6,08
|
|KERVN
|1,20
|155.893
|% -5,51
|
|THYAO
|124,50
|7.361.272.076
|% 3,75
|
|KRDMD
|15,18
|5.388.194.772
|% 3,05
|
|EREGL
|42,74
|4.404.662.286
|% 0,19
|
|SISE
|39,78
|4.299.182.796
|% 1,74
|
|PETKM
|18,13
|4.181.172.500
|% 1,34
|
|EKGYO
|7,18
|2.709.607.657
|% 4,21
|
|SKBNK
|2,72
|987.650.742
|% 0,37
|
|KRDMD
|15,18
|5.388.194.772
|% 3,05
|
|ISCTR
|10,78
|3.207.309.923
|% 4,05
|
|YKBNK
|11,83
|3.286.635.703
|% -1,83
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6327
|18,6433
|% 0,06
|
|Euro
|19,5610
|19,5724
|% 0,90
|
|Sterlin
|22,6908
|22,8046
|% 1,34
|
|Frank
|19,7121
|19,8308
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9428
|4,9676
|% 0,03
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|20,68
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.071
|10,86
|
|Cumhuriyet
|7.113
|7.221
|108,00
|
|Tam
|7.144
|7.210
|55,00
|
|Yarım
|3.465
|3.525
|27,00
|
|Çeyrek
|1.738
|1.762
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,25
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,28
|13,30
|-0,00
|
|B. Petrol
|88,38
|88,38
|1,41
|
Seans Raporu
16:53
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17:08
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17:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 7 artarak (% 1.16 ) 4, 421
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GENIL, SODSN, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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