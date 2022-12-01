Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

01.12.2022 17:08
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok No:4 İç Kapı No:15 Ümraniye/ İstanbul 0212 970 8570 0212 970 8561 pazarlama@hedefportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
NEBİHE DOĞANLAR 0212 970 8565 nebihe.doganlar@hedefportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083657


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:555.021
Değişim :  0,88% |  43,71
Açılış :  5.046  
Önceki Kapanış :  4.978  
En Yüksek
5.092 En Düşük
5.021
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:53
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRLSM 15,29 259.351.505 % 10,00  
GENIL 44,88 54.912.969 % 10,00  
YGYO 1,76 25.949.884 % 10,00  
YBTAS 66.671,10 1.920.222 % 10,00  
UZERB 122,10 1.920.145 % 10,00  
daha fazla
16:53 Alış Satış %  
Dolar 18,6327 18,6433 % 0,06  
Euro 19,5610 19,5724 % 0,90  
Sterlin 22,6908 22,8046 % 1,34  
Frank 19,7121 19,8308 % 0,47  
Riyal 4,9428 4,9676 % 0,03  
daha fazla
16:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.790 1.791 20,68  
Altın Gr. 1.071 1.071 10,86  
Cumhuriyet 7.113 7.221 108,00  
Tam 7.144 7.210 55,00  
Yarım 3.465 3.525 27,00  
Çeyrek 1.738 1.762 14,00  
Gümüş.Ons 22,22 22,25 0,04  
Gümüş Gr. 13,28 13,30 -0,00  
B. Petrol 88,38 88,38 1,41  
Seans Raporu 16:53
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru