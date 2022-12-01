***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.12.2022 17:09
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok No:4 İç Kapı No:15 Ümraniye/ İstanbul 0212 970 8570 0212 970 8561 pazarlama@hedefportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
NEBİHE DOĞANLAR 0212 970 8565 nebihe.doganlar@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083662
BIST
17:085.028
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 50,36
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.002
17:0818,6367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 18,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
17:0819,5690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1715
|Açılış
|: 19,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,6061
En Düşük
19,3596
17:081.074,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 14,68
|Açılış
|: 1.074,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.075,08
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler17:08
|GENIL
|44,88
|54.933.389
|% 10,00
|
|BRLSM
|15,29
|259.787.851
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|25.958.118
|% 10,00
|
|YBTAS
|66.671,10
|1.920.222
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.920.145
|% 10,00
|
|KENT
|201,20
|2.029.988
|% -7,28
|
|COSMO
|94,00
|3.296.515
|% -6,93
|
|EUYO
|4,57
|8.539.673
|% -6,92
|
|VKING
|12,21
|207.636
|% -6,08
|
|GSRAY
|7,13
|312.132.587
|% -5,69
|
|THYAO
|124,30
|7.707.091.941
|% 3,58
|
|KRDMD
|15,17
|5.590.496.290
|% 2,99
|
|EREGL
|42,34
|4.845.284.055
|% -0,75
|
|SISE
|39,60
|4.499.748.452
|% 1,28
|
|PETKM
|18,02
|4.342.220.062
|% 0,73
|
|EKGYO
|7,18
|2.889.656.823
|% 4,21
|
|SKBNK
|2,72
|1.031.765.896
|% 0,37
|
|KRDMD
|15,17
|5.590.496.290
|% 2,99
|
|ISCTR
|10,70
|3.471.712.089
|% 3,28
|
|YKBNK
|11,76
|3.534.638.945
|% -2,41
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6257
|18,6367
|% 0,03
|
|Euro
|19,5574
|19,5690
|% 0,88
|
|Sterlin
|22,6953
|22,8091
|% 1,36
|
|Frank
|19,7214
|19,8402
|% 0,51
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% 0,02
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|26,40
|
|Altın Gr.
|1.073
|1.073
|13,23
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.160
|7.225
|70,00
|
|Yarım
|3.473
|3.532
|34,00
|
|Çeyrek
|1.742
|1.765
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,31
|13,33
|0,03
|
|B. Petrol
|88,89
|88,89
|1,92
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, TOASO, BIMAS
-
17:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 99 artarak (% 0.82 ) 4, 406
-
17:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRLSM, NIBAS, KOZAA, YGYO, KSTUR, OZSUB, KLNMA, EDIP, TETMT, BRKO
-
17:23
BRKO, ARSAN, BURVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:23
SEKFK, SNPAM, FORMT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında