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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

02.01.2023 11:33
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok No:4 İç Kapı No:15 Ümraniye/ İstanbul 0212 970 8570 0212 970 8561 pazarlama@hedefportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091961


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BIST USD EURO ALTIN
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En Yüksek
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BIST En Aktif Hisseler14:18
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGEEN 6.812,30 592.824.131 % 10,00  
TUREX 33,00 140.568.591 % 10,00  
POLTK 1.540,00 15.723.832 % 10,00  
BFREN 4.323,00 19.064.430 % 10,00  
ULUSE 258,50 30.339.521 % 10,00  
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14:18 Alış Satış %  
Dolar 18,7176 18,7314 % 0,16  
Euro 19,9975 20,0349 % 0,04  
Sterlin 22,4968 22,6096 % -0,19  
Frank 20,1817 20,3033 % 0,18  
Riyal 4,9649 4,9898 % 0,08  
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14:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.826 1,42  
Altın Gr. 1.099 1.100 3,45  
Cumhuriyet 7.402 7.514 33,00  
Tam 7.440 7.500 67,00  
Yarım 3.603 3.663 30,00  
Çeyrek 1.807 1.831 15,00  
Gümüş.Ons 23,96 24,02 0,06  
Gümüş Gr. 14,41 14,44 0,04  
B. Petrol 86,00 86,00 2,54  
Seans Raporu 14:18
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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