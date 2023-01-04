***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.01.2023 11:08
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00479 1,75 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093039
BIST
10:585.601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -25,43
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.573
10:5818,7428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0211
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8900
|
18,8040
En Düşük
18,6882
10:5819,9278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1617
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1600
|
19,9376
En Düşük
19,7379
10:581.119,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 13,63
|Açılış
|: 1.119,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.119,98
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler10:58
|EYGYO
|22,90
|7.426.058
|% 9,99
|
|VERUS
|118,30
|27.103.599
|% 9,94
|
|TERA
|25,90
|133.419.175
|% 9,93
|
|ADEL
|132,00
|39.813.003
|% 7,14
|
|CEOEM
|21,38
|21.526.376
|% 6,79
|
|MRGYO
|6,05
|5.347.551
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|2.042.096
|% -9,93
|
|TUREX
|28,22
|16.701.194
|% -7,90
|
|LIDER
|90,70
|12.129.127
|% -6,88
|
|SANEL
|21,20
|10.219.738
|% -6,44
|
|EREGL
|42,96
|3.149.021.509
|% 1,70
|
|EKGYO
|9,50
|2.914.979.634
|% 0,85
|
|KRDMD
|19,27
|1.779.263.331
|% 2,45
|
|THYAO
|147,10
|1.764.208.703
|% -0,20
|
|ENKAI
|35,78
|1.727.150.126
|% 2,11
|
|EKGYO
|9,50
|2.914.979.634
|% 0,85
|
|KRDMD
|19,27
|1.779.263.331
|% 2,45
|
|EREGL
|42,96
|3.149.021.509
|% 1,70
|
|YKBNK
|11,82
|637.579.089
|% 0,77
|
|ISCTR
|12,85
|617.804.462
|% 1,42
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7334
|18,7428
|% 0,11
|
|Euro
|19,9051
|19,9278
|% 0,82
|
|Sterlin
|22,4747
|22,5874
|% 0,60
|
|Frank
|20,0833
|20,2043
|% 0,84
|
|Riyal
|4,9691
|4,9940
|% 0,13
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|19,88
|
|Altın Gr.
|1.119
|1.119
|13,63
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.573
|7.641
|66,00
|
|Yarım
|3.667
|3.735
|32,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.867
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,57
|14,59
|0,16
|
|B. Petrol
|81,57
|81,57
|-0,53
|
Seans Raporu
10:58
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11:14CRDFA
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 4.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 766, 116 adet işlem
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