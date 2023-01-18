***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.01.2023 13:33
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Seda Nur ER Pazarlama Uzmanı 0212 970 8572 seda.er@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102941
BIST
16:565.359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 43,69
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
16:5618,8074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0399
|Açılış
|: 19,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
16:5620,4168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1560
|Açılış
|: 20,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4404
En Düşük
20,1554
16:561.162,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 10,06
|Açılış
|: 1.162,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.162,97
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler16:56
|MARTI
|4,73
|80.042.963
|% 10,00
|
|OTKAR
|1.046,10
|286.413.362
|% 10,00
|
|DURDO
|48,64
|22.882.769
|% 10,00
|
|BRKSN
|12,99
|11.110.975
|% 9,99
|
|ONCSM
|49,76
|2.229.596
|% 9,99
|
|VKING
|32,34
|1.216.998
|% -9,97
|
|UMPAS
|4,66
|823.846
|% -9,86
|
|DIRIT
|6,20
|157.737
|% -6,06
|
|KENT
|200,20
|1.030.184
|% -5,74
|
|YONGA
|32,52
|214.026
|% -5,63
|
|THYAO
|148,30
|11.473.573.855
|% 0,61
|
|ASELS
|63,15
|7.762.706.956
|% 7,22
|
|EREGL
|40,78
|7.417.734.674
|% -0,29
|
|KOZAL
|577,10
|5.252.297.504
|% 3,76
|
|TUPRS
|587,70
|4.173.204.859
|% 3,18
|
|EKGYO
|8,39
|3.270.250.675
|% -2,33
|
|YKBNK
|9,58
|2.775.751.393
|% -2,15
|
|SKBNK
|2,88
|632.577.676
|% 2,13
|
|PETKM
|18,32
|3.856.344.650
|% -0,54
|
|KRDMD
|19,24
|3.715.783.413
|% -1,84
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7821
|18,8074
|% 0,21
|
|Euro
|20,4124
|20,4168
|% 0,77
|
|Sterlin
|23,2732
|23,3900
|% 1,26
|
|Frank
|20,5364
|20,6602
|% 1,28
|
|Riyal
|4,9888
|5,0138
|% 0,12
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|14,94
|
|Altın Gr.
|1.162
|1.162
|10,06
|
|Cumhuriyet
|7.833
|7.952
|27,00
|
|Tam
|7.881
|7.938
|54,00
|
|Yarım
|3.840
|3.885
|27,00
|
|Çeyrek
|1.926
|1.942
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,26
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,63
|14,65
|0,20
|
|B. Petrol
|86,98
|86,98
|1,06
|