***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.01.2023 13:34
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Seda Nur ER Pazarlama Uzmanı 0212 970 8572 seda.er@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102942
BIST
13:525.352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 36,70
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
13:5218,7967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0292
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
13:5220,4009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1401
|Açılış
|: 20,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4404
En Düşük
20,1554
13:521.156,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,65
|Açılış
|: 1.156,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.157,86
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler13:52
|DURDO
|48,64
|22.029.283
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|1.425.972
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.010.405
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|20.940.551
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|27.697.406
|% 9,96
|
|OTTO
|90,90
|35.996
|% -7,24
|
|BALAT
|21,70
|771.669
|% -7,11
|
|UMPAS
|4,93
|393.429
|% -4,64
|
|KENT
|205,10
|431.386
|% -3,44
|
|PEKGY
|3,37
|20.094.492
|% -2,60
|
|THYAO
|148,30
|9.124.129.130
|% 0,61
|
|ASELS
|63,35
|6.337.858.329
|% 7,56
|
|EREGL
|40,94
|5.934.666.694
|% 0,10
|
|KOZAL
|574,60
|3.692.433.321
|% 3,31
|
|PETKM
|18,38
|2.813.201.188
|% -0,22
|
|EKGYO
|8,50
|2.426.557.507
|% -1,05
|
|YKBNK
|9,82
|1.821.487.092
|% 0,31
|
|PETKM
|18,38
|2.813.201.188
|% -0,22
|
|SKBNK
|2,88
|423.522.901
|% 2,13
|
|EREGL
|40,94
|5.934.666.694
|% 0,10
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7898
|18,7967
|% 0,16
|
|Euro
|20,3936
|20,4009
|% 0,69
|
|Sterlin
|23,1302
|23,2462
|% 0,64
|
|Frank
|20,5058
|20,6293
|% 1,13
|
|Riyal
|4,9888
|5,0138
|% 0,12
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|4,93
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.155
|3,10
|
|Cumhuriyet
|7.809
|7.927
|2,00
|
|Tam
|7.849
|7.901
|17,00
|
|Yarım
|3.824
|3.866
|8,00
|
|Çeyrek
|1.918
|1.933
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,58
|14,61
|0,16
|
|B. Petrol
|87,09
|87,09
|1,17
|