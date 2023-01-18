***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.01.2023 13:35
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Seda Nur ER Pazarlama Uzmanı 0212 970 8572 seda.er@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102943
BIST
14:545.397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 82,35
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
14:5418,7990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0315
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
14:5420,3457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0849
|Açılış
|: 20,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4404
En Düşük
20,1554
14:541.157,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,25
|Açılış
|: 1.157,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.157,86
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler14:52
|DURDO
|48,64
|22.319.129
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|1.491.307
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.203.889
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|21.003.169
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|28.657.236
|% 9,96
|
|VKING
|32,34
|1.216.998
|% -9,97
|
|UMPAS
|4,66
|823.846
|% -9,86
|
|DIRIT
|6,20
|157.737
|% -6,06
|
|KENT
|200,20
|1.030.184
|% -5,74
|
|YONGA
|32,52
|214.026
|% -5,63
|
|THYAO
|149,20
|10.158.420.077
|% 1,22
|
|ASELS
|63,30
|6.816.446.512
|% 7,47
|
|EREGL
|41,04
|6.355.310.800
|% 0,34
|
|KOZAL
|578,90
|4.195.795.295
|% 4,08
|
|TUPRS
|588,20
|3.359.872.807
|% 3,27
|
|EKGYO
|8,54
|2.750.530.716
|% -0,58
|
|YKBNK
|9,90
|2.024.556.318
|% 1,12
|
|PETKM
|18,42
|3.105.959.483
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,89
|454.143.124
|% 2,48
|
|KRDMD
|19,45
|3.049.403.859
|% -0,77
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7920
|18,7969
|% 0,16
|
|Euro
|20,3422
|20,3544
|% 0,46
|
|Sterlin
|23,2018
|23,3182
|% 0,95
|
|Frank
|20,5028
|20,6263
|% 1,11
|
|Riyal
|4,9884
|5,0135
|% 0,11
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|6,50
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|4,99
|
|Cumhuriyet
|7.813
|7.931
|6,00
|
|Tam
|7.857
|7.907
|23,00
|
|Yarım
|3.828
|3.869
|11,00
|
|Çeyrek
|1.920
|1.935
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|14,63
|14,65
|0,20
|
|B. Petrol
|87,36
|87,36
|1,44
|