***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.01.2023 13:35
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Seda Nur ER Pazarlama Uzmanı 0212 970 8572 seda.er@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102944
BIST
13:455.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 49,61
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
13:4518,7962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0287
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
13:4520,4018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1410
|Açılış
|: 20,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4404
En Düşük
20,1554
13:451.156,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,38
|Açılış
|: 1.156,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.157,86
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler13:43
|DURDO
|48,64
|22.029.283
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|1.420.897
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.007.410
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|20.931.551
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|27.529.509
|% 9,96
|
|OTTO
|90,90
|35.996
|% -7,24
|
|BALAT
|21,70
|771.669
|% -7,11
|
|UMPAS
|4,93
|393.429
|% -4,64
|
|ESCOM
|30,18
|10.784.316
|% -4,19
|
|KENT
|205,10
|431.386
|% -3,44
|
|THYAO
|148,60
|8.964.105.832
|% 0,81
|
|ASELS
|63,65
|6.245.307.766
|% 8,06
|
|EREGL
|41,00
|5.848.606.883
|% 0,24
|
|KOZAL
|577,70
|3.608.500.311
|% 3,87
|
|KRDMD
|19,36
|2.765.263.016
|% -1,22
|
|EKGYO
|8,50
|2.372.643.584
|% -1,05
|
|YKBNK
|9,85
|1.801.296.916
|% 0,61
|
|PETKM
|18,43
|2.743.663.248
|% 0,05
|
|SKBNK
|2,88
|418.213.328
|% 2,13
|
|EREGL
|41,00
|5.848.606.883
|% 0,24
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7922
|18,7960
|% 0,15
|
|Euro
|20,3919
|20,4013
|% 0,69
|
|Sterlin
|23,1279
|23,2439
|% 0,63
|
|Frank
|20,5001
|20,6235
|% 1,10
|
|Riyal
|4,9889
|5,0139
|% 0,12
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|4,75
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.156
|3,67
|
|Cumhuriyet
|7.814
|7.932
|7,00
|
|Tam
|7.852
|7.905
|21,00
|
|Yarım
|3.826
|3.868
|10,00
|
|Çeyrek
|1.919
|1.934
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,59
|14,61
|0,16
|
|B. Petrol
|87,08
|87,08
|1,16
|