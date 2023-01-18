***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.01.2023 13:36
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Seda Nur ER Pazarlama Uzmanı 0212 970 8572 seda.er@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102946
BIST
14:535.396
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 81,26
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
14:5318,7990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0315
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
14:5320,3431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0823
|Açılış
|: 20,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4404
En Düşük
20,1554
14:531.157,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,25
|Açılış
|: 1.157,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.157,86
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler14:53
|DURDO
|48,64
|22.319.129
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|1.491.307
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.203.889
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|21.003.169
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|28.688.210
|% 9,96
|
|VKING
|32,34
|1.216.998
|% -9,97
|
|UMPAS
|4,66
|823.846
|% -9,86
|
|DIRIT
|6,20
|157.737
|% -6,06
|
|KENT
|200,20
|1.030.184
|% -5,74
|
|YONGA
|32,52
|214.026
|% -5,63
|
|THYAO
|149,30
|10.188.706.685
|% 1,29
|
|ASELS
|63,35
|6.837.617.506
|% 7,56
|
|EREGL
|41,04
|6.359.771.207
|% 0,34
|
|KOZAL
|579,30
|4.210.021.341
|% 4,15
|
|TUPRS
|589,30
|3.402.775.392
|% 3,46
|
|EKGYO
|8,54
|2.753.533.858
|% -0,58
|
|YKBNK
|9,90
|2.030.170.083
|% 1,12
|
|PETKM
|18,44
|3.114.938.837
|% 0,11
|
|SKBNK
|2,90
|462.213.606
|% 2,84
|
|KRDMD
|19,47
|3.060.743.292
|% -0,66
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7892
|18,7990
|% 0,17
|
|Euro
|20,3322
|20,3431
|% 0,41
|
|Sterlin
|23,2088
|23,3252
|% 0,98
|
|Frank
|20,5063
|20,6298
|% 1,13
|
|Riyal
|4,9881
|5,0131
|% 0,10
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|5,77
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|4,94
|
|Cumhuriyet
|7.816
|7.934
|9,00
|
|Tam
|7.857
|7.908
|24,00
|
|Yarım
|3.828
|3.870
|12,00
|
|Çeyrek
|1.920
|1.935
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|14,63
|14,65
|0,20
|
|B. Petrol
|87,39
|87,39
|1,47
|