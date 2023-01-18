***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.01.2023 13:43
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Seda Nur ER Pazarlama Uzmanı 0212 970 8572 seda.er@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102953
BIST
13:535.355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 39,47
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
13:5318,7966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0291
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
13:5320,3959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1351
|Açılış
|: 20,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4404
En Düşük
20,1554
13:531.156,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,47
|Açılış
|: 1.156,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.157,86
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler13:51
|DURDO
|48,64
|22.029.283
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|1.425.972
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.010.405
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|20.940.551
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|27.656.411
|% 9,96
|
|OTTO
|90,90
|35.996
|% -7,24
|
|BALAT
|21,70
|771.669
|% -7,11
|
|UMPAS
|4,93
|393.429
|% -4,64
|
|KENT
|205,10
|431.386
|% -3,44
|
|MMCAS
|5,75
|276.063
|% -2,54
|
|EKGYO
|8,49
|2.395.051.013
|% -1,16
|
|PGSUS
|512,40
|1.279.655.406
|% 1,79
|
|ODAS
|9,23
|1.275.352.147
|% 4,41
|
|GESAN
|259,10
|720.484.837
|% 6,85
|
|ENJSA
|34,80
|555.175.023
|% 0,52
|
|ODAS
|9,23
|1.275.352.147
|% 4,41
|
|ADESE
|1,71
|48.362.426
|% -0,58
|
|PRDGS
|10,16
|220.356.024
|% 8,20
|
|HLGYO
|5,20
|114.281.451
|% -1,33
|
|IHLGM
|1,11
|20.931.875
|% -0,89
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7882
|18,7966
|% 0,16
|
|Euro
|20,3930
|20,4019
|% 0,70
|
|Sterlin
|23,1320
|23,2480
|% 0,65
|
|Frank
|20,5041
|20,6276
|% 1,12
|
|Riyal
|4,9887
|5,0138
|% 0,12
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|4,75
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.156
|3,67
|
|Cumhuriyet
|7.814
|7.932
|7,00
|
|Tam
|7.852
|7.905
|21,00
|
|Yarım
|3.826
|3.868
|10,00
|
|Çeyrek
|1.919
|1.934
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,59
|14,61
|0,16
|
|B. Petrol
|87,08
|87,08
|1,16
|