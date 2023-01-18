***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.01.2023 13:43
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Seda Nur ER Pazarlama Uzmanı 0212 970 8572 seda.er@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102955
BIST
15:005.387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 71,63
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
15:0018,7968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0293
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
15:0020,3538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0930
|Açılış
|: 20,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4404
En Düşük
20,1554
15:001.157,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,79
|Açılış
|: 1.157,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.158,31
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler15:00
|DURDO
|48,64
|22.319.129
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|1.491.307
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.203.889
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|21.004.316
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|28.710.985
|% 9,96
|
|VKING
|32,34
|1.216.998
|% -9,97
|
|UMPAS
|4,66
|823.846
|% -9,86
|
|DIRIT
|6,20
|157.737
|% -6,06
|
|KENT
|200,20
|1.030.184
|% -5,74
|
|YONGA
|32,52
|214.026
|% -5,63
|
|THYAO
|149,40
|10.213.627.152
|% 1,36
|
|ASELS
|63,40
|6.861.425.268
|% 7,64
|
|EREGL
|41,06
|6.370.959.665
|% 0,39
|
|KOZAL
|578,40
|4.226.874.653
|% 3,99
|
|TUPRS
|587,50
|3.438.487.662
|% 3,14
|
|EKGYO
|8,54
|2.755.962.978
|% -0,58
|
|YKBNK
|9,92
|2.056.903.552
|% 1,33
|
|PETKM
|18,44
|3.137.326.124
|% 0,11
|
|SKBNK
|2,90
|463.287.320
|% 2,84
|
|KRDMD
|19,48
|3.075.319.049
|% -0,61
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7916
|18,7968
|% 0,16
|
|Euro
|20,3450
|20,3538
|% 0,46
|
|Sterlin
|23,2034
|23,3198
|% 0,96
|
|Frank
|20,5042
|20,6277
|% 1,12
|
|Riyal
|4,9881
|5,0131
|% 0,10
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|6,50
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|4,99
|
|Cumhuriyet
|7.813
|7.931
|6,00
|
|Tam
|7.857
|7.907
|23,00
|
|Yarım
|3.828
|3.869
|11,00
|
|Çeyrek
|1.920
|1.935
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|14,63
|14,65
|0,20
|
|B. Petrol
|87,36
|87,36
|1,44
|
Seans Raporu
15:00
daha fazla
-
15:15ASELS
Yüzde 7.39 oranında artışla 63.25 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 249, 939 adet işlem
-
15:14TSKB
Yüzde 5.62 oranında artışla 4.51 lira fiyatla işlem gören hissede 105, 724, 448 adet işlem
-
15:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, KRDMD, SISE
-
15:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 49 artarak (% 1.40 ) 4, 800
-
15:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, CEOEM, SOKE, PCILT, BEYAZ, FLAP, SDTTR, PRDGS, ONCSM, DURDO