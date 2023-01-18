***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.01.2023 14:02
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Seda Nur ER Pazarlama Uzmanı 0212 970 8572 seda.er@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102963
BIST
15:095.395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 80,18
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
15:0918,8024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0349
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
15:0920,3627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1019
|Açılış
|: 20,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4404
En Düşük
20,1554
15:091.158,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,97
|Açılış
|: 1.158,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.158,39
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler15:07
|DURDO
|48,64
|22.325.987
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|1.506.235
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.220.959
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|21.022.789
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|28.826.682
|% 9,96
|
|VKING
|32,34
|1.216.998
|% -9,97
|
|UMPAS
|4,66
|823.846
|% -9,86
|
|DIRIT
|6,20
|157.737
|% -6,06
|
|KENT
|200,20
|1.030.184
|% -5,74
|
|YONGA
|32,52
|214.026
|% -5,63
|
|THYAO
|149,00
|10.347.365.523
|% 1,09
|
|ASELS
|63,65
|6.944.966.893
|% 8,06
|
|EREGL
|40,98
|6.451.882.518
|% 0,20
|
|KOZAL
|579,10
|4.298.673.520
|% 4,12
|
|TUPRS
|587,40
|3.500.101.358
|% 3,12
|
|EKGYO
|8,53
|2.772.412.182
|% -0,70
|
|YKBNK
|9,88
|2.089.762.802
|% 0,92
|
|PETKM
|18,43
|3.198.505.800
|% 0,05
|
|SKBNK
|2,90
|472.528.825
|% 2,84
|
|KRDMD
|19,46
|3.104.495.183
|% -0,71
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7926
|18,7965
|% 0,15
|
|Euro
|20,3483
|20,3627
|% 0,50
|
|Sterlin
|23,1626
|23,2788
|% 0,78
|
|Frank
|20,4679
|20,5912
|% 0,94
|
|Riyal
|4,9879
|5,0129
|% 0,10
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|7,48
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|6,20
|
|Cumhuriyet
|7.818
|7.936
|11,00
|
|Tam
|7.863
|7.914
|30,00
|
|Yarım
|3.831
|3.873
|15,00
|
|Çeyrek
|1.922
|1.936
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,63
|14,66
|0,21
|
|B. Petrol
|87,25
|87,25
|1,33
|