***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.01.2023 14:02
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Seda Nur ER Pazarlama Uzmanı 0212 970 8572 seda.er@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102964
BIST
15:205.400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 84,59
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
15:2018,7959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0284
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
15:2020,3533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0925
|Açılış
|: 20,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4404
En Düşük
20,1554
15:201.157,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,71
|Açılış
|: 1.157,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.158,63
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler15:20
|DURDO
|48,64
|22.339.314
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|1.506.235
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.250.562
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|21.024.566
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|29.051.972
|% 9,96
|
|VKING
|32,34
|1.216.998
|% -9,97
|
|UMPAS
|4,66
|823.846
|% -9,86
|
|DIRIT
|6,20
|157.737
|% -6,06
|
|KENT
|200,20
|1.030.184
|% -5,74
|
|YONGA
|32,52
|214.026
|% -5,63
|
|THYAO
|149,10
|10.444.587.735
|% 1,15
|
|ASELS
|63,50
|7.015.584.796
|% 7,81
|
|EREGL
|41,00
|6.529.983.561
|% 0,24
|
|KOZAL
|578,10
|4.347.125.056
|% 3,94
|
|TUPRS
|586,30
|3.544.820.101
|% 2,93
|
|EKGYO
|8,53
|2.799.107.363
|% -0,70
|
|YKBNK
|9,88
|2.121.567.209
|% 0,92
|
|PETKM
|18,46
|3.263.071.195
|% 0,22
|
|SKBNK
|2,89
|474.838.903
|% 2,48
|
|KRDMD
|19,51
|3.164.857.254
|% -0,46
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7911
|18,7959
|% 0,15
|
|Euro
|20,3431
|20,3533
|% 0,46
|
|Sterlin
|23,1735
|23,2897
|% 0,83
|
|Frank
|20,4698
|20,5931
|% 0,95
|
|Riyal
|4,9881
|5,0131
|% 0,10
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|7,22
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|6,02
|
|Cumhuriyet
|7.818
|7.936
|11,00
|
|Tam
|7.862
|7.913
|29,00
|
|Yarım
|3.831
|3.872
|14,00
|
|Çeyrek
|1.921
|1.936
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,20
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,63
|14,65
|0,21
|
|B. Petrol
|87,15
|87,15
|1,23
|
Seans Raporu
15:20
daha fazla
-
15:35YYAPI
Yüzde 9.31 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 339, 598 adet işlem
-
15:34MIATK
Yüzde 4.61 oranında artışla 111.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 431, 333 adet işlem
-
15:33MARTI
Yüzde 7.44 oranında artışla 4.62 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 403, 378 adet işlem
-
15:32EGEEN
Yüzde 7.83 oranında artışla 6, 237.10 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 984 adet işlem
-
15:30TEKTU
Yüzde 5.10 oranında artışla 3.30 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 573, 980 adet işlem