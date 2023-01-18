Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

18.01.2023 14:03
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Seda Nur ER Pazarlama Uzmanı 0212 970 8572 seda.er@hedefportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102966


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:215.396
Değişim :  1,53% |  81,32
Açılış :  5.337  
Önceki Kapanış :  5.315  
En Yüksek
5.424 En Düşük
5.311
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:19
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DURDO 48,64 22.339.314 % 10,00  
ONCSM 49,76 1.506.235 % 9,99  
FLAP 14,54 28.250.562 % 9,98  
BEYAZ 22,50 21.024.566 % 9,97  
SDTTR 91,10 29.064.908 % 9,96  
daha fazla
15:19 Alış Satış %  
Dolar 18,7911 18,7959 % 0,15  
Euro 20,3431 20,3533 % 0,46  
Sterlin 23,1697 23,2859 % 0,81  
Frank 20,4706 20,5939 % 0,96  
Riyal 4,9883 5,0133 % 0,11  
daha fazla
15:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.917 1.917 7,48  
Altın Gr. 1.158 1.158 6,20  
Cumhuriyet 7.818 7.936 11,00  
Tam 7.863 7.914 30,00  
Yarım 3.831 3.873 15,00  
Çeyrek 1.922 1.936 7,00  
Gümüş.Ons 24,19 24,23 0,29  
Gümüş Gr. 14,63 14,66 0,21  
B. Petrol 87,25 87,25 1,33  
Seans Raporu 15:19
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru