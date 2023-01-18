***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.01.2023 14:03
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Seda Nur ER Pazarlama Uzmanı 0212 970 8572 seda.er@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102967
BIST
16:585.378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 62,96
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
16:5818,7974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0299
|Açılış
|: 19,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
16:5820,4189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1581
|Açılış
|: 20,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4404
En Düşük
20,1554
16:581.161,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 9,06
|Açılış
|: 1.161,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.162,97
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler16:56
|OTKAR
|1.046,10
|286.395.578
|% 10,00
|
|DURDO
|48,64
|22.882.769
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|2.229.596
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.540.941
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|22.205.884
|% 9,97
|
|VKING
|32,34
|1.216.998
|% -9,97
|
|UMPAS
|4,66
|823.846
|% -9,86
|
|DIRIT
|6,20
|157.737
|% -6,06
|
|KENT
|200,20
|1.030.184
|% -5,74
|
|YONGA
|32,52
|214.026
|% -5,63
|
|THYAO
|148,30
|11.458.921.476
|% 0,61
|
|ASELS
|63,20
|7.742.221.449
|% 7,30
|
|EREGL
|40,80
|7.390.759.495
|% -0,24
|
|KOZAL
|579,70
|5.219.805.541
|% 4,23
|
|TUPRS
|587,50
|4.141.515.658
|% 3,14
|
|EKGYO
|8,42
|3.234.857.507
|% -1,98
|
|YKBNK
|9,59
|2.744.334.227
|% -2,04
|
|SKBNK
|2,88
|632.498.602
|% 2,13
|
|PETKM
|18,35
|3.845.899.720
|% -0,38
|
|AKBNK
|17,32
|3.336.605.423
|% -1,14
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7821
|18,8074
|% 0,21
|
|Euro
|20,4124
|20,4168
|% 0,77
|
|Sterlin
|23,2662
|23,3829
|% 1,23
|
|Frank
|20,5279
|20,6515
|% 1,24
|
|Riyal
|4,9889
|5,0139
|% 0,12
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|11,48
|
|Altın Gr.
|1.160
|1.160
|8,26
|
|Cumhuriyet
|7.827
|7.945
|20,00
|
|Tam
|7.869
|7.926
|42,00
|
|Yarım
|3.834
|3.878
|20,00
|
|Çeyrek
|1.923
|1.939
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|14,58
|14,61
|0,16
|
|B. Petrol
|87,20
|87,20
|1,28
|