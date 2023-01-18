***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.01.2023 14:03
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Seda Nur ER Pazarlama Uzmanı 0212 970 8572 seda.er@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102969
BIST
14:115.373
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 57,55
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
14:1118,7955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0280
|Açılış
|: 19,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
14:1120,3662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1054
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4404
En Düşük
20,1554
14:111.156,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,70
|Açılış
|: 1.156,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.157,86
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler14:09
|ONCSM
|49,76
|1.443.140
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.050.317
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|20.964.131
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|28.229.430
|% 9,96
|
|SOKE
|12,05
|13.972.541
|% 9,95
|
|VKING
|32,34
|955.238
|% -9,97
|
|UMPAS
|4,66
|823.846
|% -9,86
|
|DIRIT
|6,20
|109.129
|% -6,06
|
|KENT
|200,20
|1.030.184
|% -5,74
|
|YONGA
|32,52
|140.856
|% -5,63
|
|EKGYO
|8,55
|2.546.303.539
|% -0,47
|
|ODAS
|9,22
|1.329.978.389
|% 4,30
|
|PGSUS
|510,00
|1.319.220.172
|% 1,31
|
|GESAN
|258,60
|745.459.726
|% 6,64
|
|ENJSA
|34,64
|606.550.266
|% 0,06
|
|EKGYO
|8,55
|2.635.180.582
|% -0,47
|
|YKBNK
|9,85
|1.883.587.598
|% 0,61
|
|PETKM
|18,41
|2.923.299.710
|% -0,05
|
|SKBNK
|2,88
|435.985.199
|% 2,13
|
|EREGL
|41,02
|6.110.236.177
|% 0,29
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7905
|18,7969
|% 0,16
|
|Euro
|20,3651
|20,3736
|% 0,56
|
|Sterlin
|23,1460
|23,2621
|% 0,71
|
|Frank
|20,5007
|20,6242
|% 1,10
|
|Riyal
|4,9883
|5,0133
|% 0,11
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|5,32
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|4,60
|
|Cumhuriyet
|7.815
|7.934
|9,00
|
|Tam
|7.856
|7.907
|23,00
|
|Yarım
|3.828
|3.869
|11,00
|
|Çeyrek
|1.920
|1.935
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,61
|14,63
|0,18
|
|B. Petrol
|87,17
|87,17
|1,25
|
Seans Raporu
14:09
daha fazla
-
14:24GUBRF
Yüzde 5.04 oranında artışla 310.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 724, 679 adet işlem
-
14:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 49 artarak (% 0.90 ) 5, 876
-
14:23
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, PETKM
-
14:23
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, VKING, UMPAS
-
14:23XU100
Endeks 5, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 78, 430.00 milyon TL de