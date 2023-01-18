***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.01.2023 14:05
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Seda Nur ER Pazarlama Uzmanı 0212 970 8572 seda.er@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102974
BIST
14:105.369
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 54,08
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
14:1018,7961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0286
|Açılış
|: 19,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
14:1020,3683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1075
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4404
En Düşük
20,1554
14:101.157,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,03
|Açılış
|: 1.157,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.157,86
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler14:08
|DURDO
|48,64
|22.079.528
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|1.443.140
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.050.317
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|20.964.131
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|28.219.956
|% 9,96
|
|VKING
|32,34
|955.238
|% -9,97
|
|UMPAS
|4,66
|823.846
|% -9,86
|
|DIRIT
|6,20
|109.129
|% -6,06
|
|KENT
|200,20
|1.030.184
|% -5,74
|
|YONGA
|32,52
|140.856
|% -5,63
|
|THYAO
|148,30
|9.406.913.104
|% 0,61
|
|ASELS
|63,40
|6.443.889.043
|% 7,64
|
|EREGL
|41,06
|6.073.342.320
|% 0,39
|
|KOZAL
|577,00
|3.775.326.431
|% 3,74
|
|PETKM
|18,40
|2.905.345.540
|% -0,11
|
|EKGYO
|8,52
|2.493.263.032
|% -0,81
|
|YKBNK
|9,84
|1.866.939.032
|% 0,51
|
|PETKM
|18,40
|2.905.345.540
|% -0,11
|
|SKBNK
|2,88
|433.287.075
|% 2,13
|
|EREGL
|41,06
|6.073.342.320
|% 0,39
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7917
|18,7963
|% 0,15
|
|Euro
|20,3676
|20,3744
|% 0,56
|
|Sterlin
|23,1428
|23,2589
|% 0,70
|
|Frank
|20,4939
|20,6173
|% 1,07
|
|Riyal
|4,9880
|5,0130
|% 0,10
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|6,05
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|4,61
|
|Cumhuriyet
|7.815
|7.934
|9,00
|
|Tam
|7.857
|7.908
|24,00
|
|Yarım
|3.828
|3.870
|12,00
|
|Çeyrek
|1.920
|1.935
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,62
|14,63
|0,19
|
|B. Petrol
|87,22
|87,22
|1,30
|
Seans Raporu
14:08
daha fazla
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14:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 49 artarak (% 0.90 ) 5, 876
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14:23
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, PETKM
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14:23
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, VKING, UMPAS
-
14:23XU100
Endeks 5, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 78, 430.00 milyon TL de
-
14:23MARTI
Yüzde 7.21 oranında artışla 4.61 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 428, 875 adet işlem