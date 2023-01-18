***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.01.2023 14:05
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Seda Nur ER Pazarlama Uzmanı 0212 970 8572 seda.er@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102977
BIST
14:275.378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 63,20
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
14:2718,7969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0294
|Açılış
|: 19,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
14:2720,3754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1146
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4404
En Düşük
20,1554
14:271.157,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,08
|Açılış
|: 1.157,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.157,86
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler14:27
|DURDO
|48,64
|22.081.036
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|1.465.880
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.163.584
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|20.968.159
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|28.483.964
|% 9,96
|
|VKING
|32,34
|1.216.998
|% -9,97
|
|UMPAS
|4,66
|823.846
|% -9,86
|
|DIRIT
|6,20
|157.737
|% -6,06
|
|KENT
|200,20
|1.030.184
|% -5,74
|
|YONGA
|32,52
|214.026
|% -5,63
|
|THYAO
|148,30
|9.749.104.419
|% 0,61
|
|ASELS
|63,30
|6.606.158.221
|% 7,47
|
|EREGL
|41,00
|6.237.312.119
|% 0,24
|
|KOZAL
|577,50
|3.920.138.287
|% 3,83
|
|TUPRS
|586,60
|3.098.030.861
|% 2,98
|
|EKGYO
|8,52
|2.703.476.179
|% -0,81
|
|YKBNK
|9,88
|1.955.899.261
|% 0,92
|
|PETKM
|18,43
|3.026.211.813
|% 0,05
|
|SKBNK
|2,88
|445.937.424
|% 2,13
|
|EREGL
|41,00
|6.237.312.119
|% 0,24
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7909
|18,7969
|% 0,16
|
|Euro
|20,3634
|20,3754
|% 0,57
|
|Sterlin
|23,1556
|23,2718
|% 0,75
|
|Frank
|20,5034
|20,6269
|% 1,12
|
|Riyal
|4,9885
|5,0135
|% 0,11
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|5,03
|
|Cumhuriyet
|7.816
|7.934
|9,00
|
|Tam
|7.859
|7.910
|26,00
|
|Yarım
|3.829
|3.871
|13,00
|
|Çeyrek
|1.921
|1.935
|6,00
|