***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.01.2023 14:06
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Seda Nur ER Pazarlama Uzmanı 0212 970 8572 seda.er@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102979
BIST
14:375.380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 65,29
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
14:3718,7964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0289
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
14:3720,3545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0937
|Açılış
|: 20,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4404
En Düşük
20,1554
14:371.157,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,93
|Açılış
|: 1.157,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.157,86
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler14:37
|DURDO
|48,64
|22.110.220
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|1.465.880
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.194.380
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|20.968.159
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|28.548.007
|% 9,96
|
|VKING
|32,34
|1.216.998
|% -9,97
|
|UMPAS
|4,66
|823.846
|% -9,86
|
|DIRIT
|6,20
|157.737
|% -6,06
|
|KENT
|200,20
|1.030.184
|% -5,74
|
|YONGA
|32,52
|214.026
|% -5,63
|
|THYAO
|148,30
|9.829.180.790
|% 0,61
|
|ASELS
|63,15
|6.685.255.159
|% 7,22
|
|EREGL
|40,96
|6.292.213.640
|% 0,15
|
|KOZAL
|580,80
|4.042.612.189
|% 4,42
|
|TUPRS
|587,30
|3.251.037.813
|% 3,11
|
|EKGYO
|8,53
|2.736.362.081
|% -0,70
|
|YKBNK
|9,89
|1.996.691.922
|% 1,02
|
|PETKM
|18,42
|3.061.580.140
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,89
|447.938.834
|% 2,48
|
|EREGL
|40,96
|6.292.213.640
|% 0,15
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7878
|18,7964
|% 0,15
|
|Euro
|20,3484
|20,3545
|% 0,46
|
|Sterlin
|23,1673
|23,2834
|% 0,80
|
|Frank
|20,4813
|20,6047
|% 1,01
|
|Riyal
|4,9887
|5,0137
|% 0,11
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|5,36
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|4,57
|
|Cumhuriyet
|7.816
|7.934
|9,00
|
|Tam
|7.854
|7.904
|20,00
|
|Yarım
|3.827
|3.868
|10,00
|
|Çeyrek
|1.919
|1.934
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,63
|14,65
|0,20
|
|B. Petrol
|87,43
|87,43
|1,51
|
Seans Raporu
14:37
daha fazla
-
14:51EGEEN
Yüzde 6.84 oranında artışla 6, 179.90 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 811 adet işlem
-
14:50YYAPI
Yüzde 8.50 oranında artışla 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 650, 349 adet işlem
-
14:49KOZAL
Yüzde 4.40 oranında artışla 580.70 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 971, 770 adet işlem
-
14:48XU100
Endeks 5, 382 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 27 üstünde . İşlem hacmi 82, 196.00 milyon TL de
-
14:48KZBGY
Yüzde 5.60 oranında artışla 29.02 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 131, 940 adet işlem