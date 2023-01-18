***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.01.2023 14:07
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Seda Nur ER Pazarlama Uzmanı 0212 970 8572 seda.er@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102982
BIST
15:235.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 77,01
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
15:2318,7967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0292
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
15:2320,3503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0895
|Açılış
|: 20,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4404
En Düşük
20,1554
15:231.158,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 6,00
|Açılış
|: 1.158,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.158,63
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler15:21
|DURDO
|48,64
|22.339.314
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|1.506.235
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.250.562
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|21.024.566
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|29.064.908
|% 9,96
|
|VKING
|32,34
|1.216.998
|% -9,97
|
|UMPAS
|4,66
|823.846
|% -9,86
|
|DIRIT
|6,20
|157.737
|% -6,06
|
|KENT
|200,20
|1.030.184
|% -5,74
|
|YONGA
|32,52
|214.026
|% -5,63
|
|THYAO
|149,00
|10.478.833.967
|% 1,09
|
|ASELS
|63,55
|7.021.339.927
|% 7,89
|
|EREGL
|41,04
|6.540.551.149
|% 0,34
|
|KOZAL
|579,10
|4.355.563.308
|% 4,12
|
|TUPRS
|587,10
|3.550.150.214
|% 3,07
|
|EKGYO
|8,54
|2.799.229.747
|% -0,58
|
|YKBNK
|9,89
|2.124.128.337
|% 1,02
|
|PETKM
|18,48
|3.268.399.882
|% 0,33
|
|SKBNK
|2,89
|478.924.943
|% 2,48
|
|KRDMD
|19,53
|3.176.305.259
|% -0,36
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7918
|18,7958
|% 0,15
|
|Euro
|20,3407
|20,3527
|% 0,45
|
|Sterlin
|23,1697
|23,2859
|% 0,81
|
|Frank
|20,4706
|20,5939
|% 0,96
|
|Riyal
|4,9883
|5,0133
|% 0,11
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|7,48
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|6,20
|
|Cumhuriyet
|7.818
|7.936
|11,00
|
|Tam
|7.863
|7.914
|30,00
|
|Yarım
|3.831
|3.873
|15,00
|
|Çeyrek
|1.922
|1.936
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,63
|14,66
|0,21
|
|B. Petrol
|87,25
|87,25
|1,33
|
Seans Raporu
15:21
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-
15:36GESAN
Yüzde 6.76 oranında artışla 258.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 141, 307 adet işlem
-
15:35YYAPI
Yüzde 9.31 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 339, 598 adet işlem
-
15:34MIATK
Yüzde 4.61 oranında artışla 111.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 431, 333 adet işlem
-
15:33MARTI
Yüzde 7.44 oranında artışla 4.62 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 403, 378 adet işlem
-
15:32EGEEN
Yüzde 7.83 oranında artışla 6, 237.10 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 984 adet işlem