***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.01.2023 14:07
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Seda Nur ER Pazarlama Uzmanı 0212 970 8572 seda.er@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102984
BIST
17:015.370
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 55,43
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
17:0118,7972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0297
|Açılış
|: 19,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
17:0120,4578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1970
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4578
En Düşük
20,1554
17:011.161,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 8,97
|Açılış
|: 1.161,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.162,97
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler16:58
|DURDO
|48,64
|22.936.808
|% 10,00
|
|OTKAR
|1.046,10
|286.413.362
|% 10,00
|
|BRKSN
|12,99
|11.110.975
|% 9,99
|
|ONCSM
|49,76
|2.229.596
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.540.941
|% 9,98
|
|VKING
|32,34
|1.216.998
|% -9,97
|
|UMPAS
|4,66
|823.846
|% -9,86
|
|DIRIT
|6,20
|157.737
|% -6,06
|
|KENT
|200,20
|1.030.184
|% -5,74
|
|YONGA
|32,52
|214.026
|% -5,63
|
|THYAO
|148,70
|11.703.390.196
|% 0,88
|
|ASELS
|63,20
|7.819.710.355
|% 7,30
|
|EREGL
|40,78
|7.561.095.380
|% -0,29
|
|KOZAL
|576,10
|5.338.305.501
|% 3,58
|
|TUPRS
|587,50
|4.220.781.151
|% 3,14
|
|EKGYO
|8,41
|3.340.626.885
|% -2,10
|
|YKBNK
|9,62
|2.846.057.394
|% -1,74
|
|SKBNK
|2,87
|640.301.181
|% 1,77
|
|PETKM
|18,34
|3.918.610.268
|% -0,43
|
|AKBNK
|17,32
|3.396.735.049
|% -1,14
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7915
|18,7974
|% 0,16
|
|Euro
|20,4149
|20,4189
|% 0,78
|
|Sterlin
|23,2417
|23,3583
|% 1,13
|
|Frank
|20,5165
|20,6401
|% 1,18
|
|Riyal
|4,9887
|5,0137
|% 0,11
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|11,48
|
|Altın Gr.
|1.160
|1.160
|8,26
|
|Cumhuriyet
|7.827
|7.945
|20,00
|
|Tam
|7.869
|7.926
|42,00
|
|Yarım
|3.834
|3.878
|20,00
|
|Çeyrek
|1.923
|1.939
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|14,58
|14,61
|0,16
|
|B. Petrol
|87,20
|87,20
|1,28
|
Seans Raporu
16:58
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17:13
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