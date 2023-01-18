***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.01.2023 14:08
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Seda Nur ER Pazarlama Uzmanı 0212 970 8572 seda.er@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102987
BIST
17:015.371
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 56,09
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
17:0118,7972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0297
|Açılış
|: 19,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
17:0120,4578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1970
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4578
En Düşük
20,1554
17:011.161,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 8,97
|Açılış
|: 1.161,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.162,97
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler16:59
|OTKAR
|1.046,10
|287.947.990
|% 10,00
|
|DURDO
|48,64
|22.936.808
|% 10,00
|
|BRKSN
|12,99
|11.250.657
|% 9,99
|
|ONCSM
|49,76
|2.229.596
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.540.941
|% 9,98
|
|VKING
|32,34
|1.216.998
|% -9,97
|
|UMPAS
|4,66
|823.846
|% -9,86
|
|DIRIT
|6,20
|157.737
|% -6,06
|
|KENT
|200,20
|1.030.184
|% -5,74
|
|YONGA
|32,52
|214.026
|% -5,63
|
|THYAO
|148,50
|11.728.417.567
|% 0,75
|
|ASELS
|63,20
|7.859.968.324
|% 7,30
|
|EREGL
|40,78
|7.591.742.531
|% -0,29
|
|KOZAL
|576,80
|5.360.988.889
|% 3,70
|
|TUPRS
|587,80
|4.236.722.609
|% 3,20
|
|EKGYO
|8,41
|3.356.884.086
|% -2,10
|
|YKBNK
|9,61
|2.886.692.469
|% -1,84
|
|SKBNK
|2,87
|644.789.665
|% 1,77
|
|PETKM
|18,32
|3.932.504.590
|% -0,54
|
|AKBNK
|17,32
|3.414.920.197
|% -1,14
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7910
|18,7975
|% 0,16
|
|Euro
|20,4156
|20,4356
|% 0,86
|
|Sterlin
|23,2379
|23,3544
|% 1,11
|
|Frank
|20,5142
|20,6377
|% 1,17
|
|Riyal
|4,9887
|5,0138
|% 0,12
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|13,83
|
|Altın Gr.
|1.161
|1.161
|9,02
|
|Cumhuriyet
|7.833
|7.952
|27,00
|
|Tam
|7.874
|7.931
|47,00
|
|Yarım
|3.837
|3.881
|23,00
|
|Çeyrek
|1.924
|1.940
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,60
|14,62
|0,17
|
|B. Petrol
|86,91
|86,91
|0,99
|
Seans Raporu
16:59
daha fazla
-
17:15EGEEN
Yüzde 7.65 oranında artışla 6, 226.80 lira fiyatla işlem gören hissede 110, 643 adet işlem
-
17:14BRKVY
Yüzde 8.34 oranında artışla 27.80 lira fiyatla işlem gören hissede 674, 985 adet işlem
-
17:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, YKBNK, TAVHL
-
17:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 46 artarak (% 1.02 ) 4, 782
-
17:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKSN, DURDO, YESIL, ONCSM, YYAPI, CEOEM, TNZTP, BEYAZ, OTKAR, PCILT