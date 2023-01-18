***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.01.2023 14:08
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Seda Nur ER Pazarlama Uzmanı 0212 970 8572 seda.er@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102988
BIST
14:375.380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 65,37
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
14:3718,7964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0289
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
14:3720,3545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0937
|Açılış
|: 20,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4404
En Düşük
20,1554
14:371.157,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,89
|Açılış
|: 1.157,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.157,86
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler14:35
|DURDO
|48,64
|22.110.220
|% 10,00
|
|YESIL
|5,09
|202.990.975
|% 9,94
|
|YYAPI
|2,68
|22.337.655
|% 8,50
|
|OTKAR
|1.030,30
|220.228.126
|% 8,34
|
|TEKTU
|3,38
|58.705.213
|% 7,64
|
|VKING
|32,34
|1.216.998
|% -9,97
|
|UMPAS
|4,66
|823.846
|% -9,86
|
|DIRIT
|6,20
|157.737
|% -6,06
|
|KENT
|200,20
|1.030.184
|% -5,74
|
|YONGA
|32,52
|214.026
|% -5,63
|
|THYAO
|148,30
|9.829.180.790
|% 0,61
|
|ASELS
|63,15
|6.685.255.159
|% 7,22
|
|EREGL
|40,96
|6.292.213.640
|% 0,15
|
|KOZAL
|580,80
|4.042.612.189
|% 4,42
|
|TUPRS
|587,30
|3.251.037.813
|% 3,11
|
|EKGYO
|8,53
|2.736.362.081
|% -0,70
|
|YKBNK
|9,89
|1.996.691.922
|% 1,02
|
|PETKM
|18,42
|3.061.580.140
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,89
|447.938.834
|% 2,48
|
|EREGL
|40,96
|6.292.213.640
|% 0,15
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7907
|18,7970
|% 0,16
|
|Euro
|20,3378
|20,3522
|% 0,45
|
|Sterlin
|23,1583
|23,2744
|% 0,76
|
|Frank
|20,4875
|20,6109
|% 1,04
|
|Riyal
|4,9886
|5,0136
|% 0,11
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|5,77
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|4,94
|
|Cumhuriyet
|7.816
|7.934
|9,00
|
|Tam
|7.857
|7.908
|24,00
|
|Yarım
|3.828
|3.870
|12,00
|
|Çeyrek
|1.920
|1.935
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|14,63
|14,65
|0,20
|
|B. Petrol
|87,39
|87,39
|1,47
|
Seans Raporu
14:35
daha fazla
-
14:51EGEEN
Yüzde 6.84 oranında artışla 6, 179.90 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 811 adet işlem
-
14:50YYAPI
Yüzde 8.50 oranında artışla 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 650, 349 adet işlem
-
14:49KOZAL
Yüzde 4.40 oranında artışla 580.70 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 971, 770 adet işlem
-
14:48XU100
Endeks 5, 382 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 27 üstünde . İşlem hacmi 82, 196.00 milyon TL de
-
14:48KZBGY
Yüzde 5.60 oranında artışla 29.02 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 131, 940 adet işlem