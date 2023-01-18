***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.01.2023 14:09
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Seda Nur ER Pazarlama Uzmanı 0212 970 8572 seda.er@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102989
BIST
15:275.378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 63,39
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
15:2718,7967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0292
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
15:2720,6300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0200
|Açılış
|: 20,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,7200
En Düşük
20,6100
15:271.157,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,84
|Açılış
|: 1.157,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.158,63
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler15:27
|DURDO
|48,64
|22.340.287
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|1.506.235
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.250.562
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|21.071.501
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|29.090.963
|% 9,96
|
|VKING
|32,34
|1.216.998
|% -9,97
|
|UMPAS
|4,66
|823.846
|% -9,86
|
|DIRIT
|6,20
|157.737
|% -6,06
|
|KENT
|200,20
|1.030.184
|% -5,74
|
|YONGA
|32,52
|214.026
|% -5,63
|
|THYAO
|149,00
|10.521.557.041
|% 1,09
|
|ASELS
|63,40
|7.042.812.225
|% 7,64
|
|EREGL
|40,96
|6.585.039.296
|% 0,15
|
|KOZAL
|577,40
|4.383.195.119
|% 3,81
|
|TUPRS
|585,60
|3.583.253.699
|% 2,81
|
|EKGYO
|8,54
|2.804.556.945
|% -0,58
|
|YKBNK
|9,85
|2.134.679.785
|% 0,61
|
|PETKM
|18,41
|3.298.131.787
|% -0,05
|
|SKBNK
|2,90
|485.434.747
|% 2,84
|
|KRDMD
|19,46
|3.205.283.789
|% -0,71
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7916
|18,7967
|% 0,16
|
|Euro
|20,6200
|20,6300
|% -0,10
|
|Sterlin
|23,1711
|23,2873
|% 0,82
|
|Frank
|20,4755
|20,5988
|% 0,98
|
|Riyal
|4,9884
|5,0134
|% 0,11
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|7,48
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|6,20
|
|Cumhuriyet
|7.818
|7.936
|11,00
|
|Tam
|7.863
|7.914
|30,00
|
|Yarım
|3.831
|3.873
|15,00
|
|Çeyrek
|1.922
|1.936
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,63
|14,66
|0,21
|
|B. Petrol
|87,25
|87,25
|1,33
|