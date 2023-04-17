***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu DENİZBANK A.Ş.Fonun Satış Başlangıç Tarihi 08.03.2023ISIN Kodu TRYHDFP00458Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 08/03/2033Fonun Yatırım Stratejisi Fon, halka açık olan veya olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile ortak olmayı veya bunlara ortaklık payına dönüştürülebilir kaynak sağlamayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketi niteliğini haiz şirketlerin fon kullanıcısı olduğu borçlanma araçlarına yatırım yapabilir. Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler gıda, finans, enerji, sağlık, tarım, teknoloji, hizmet, imalat ve perakende sektörleridir. Burada sayılan sektörler sınırlayıcı olmayıp Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir. Fonun yurtiçinde kurulu olan girişim şirketlerine yatırım yapması esas olmakla birlikte, esas sözleşmelerinde faaliyet alanları mevzuatta tanımlanan girişim şirketlerine varlıklarının en az %80?i Türkiye?de kurulu olması şartıyla yatırım yapmayı belirleyen yurt içinde veya yurt dışında kurulu özel amaçlı anonim şirketlerine de yatırım yapabilir.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerHer ayın son iş günü saat 12:00?a kadar gelen alım talimatları, yatırım komitesi onayı alındıktan sonra, talimatın iletilmesinden sonra ilan edilecek ilk katılma payı alım/satımına esas fiyat üzerinden her ayın ilk iş günü yerine getirilir. Hedef Portföy Yönetimi A.ŞFon payları sadece Fon süresi sonunda Fon'a iade edilebileceğinden yatırımcılar adına satım talimatları kurucu tarafından oluşturulacak olup, ayrıca satım talimatı verilmesine gerek yoktur. Katılma paylarının bedelleri Fon içtüzüğünün 16. maddesi ve işbu ihraç belgesinin "Fon'un tasfiye şekli hakkında bilgiler" bölümünde belirtilen hususlar çerçevesinde yatırımcılara ödenir. Hedef Portföy Yönetimi A.ŞKomisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,00178 0,65Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSerpil Aslan Bektaş 12 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSaray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok No:4 İç Kapı No:15 Ümraniye/ İstanbul 0212 970 8570 0212 970 8561 pazarlama@hedefportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaSeda Nur ER Pazarlama Uzmanı 0212 970 8572 seda.er@hedefportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139222BIST