***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.04.2023 13:58
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu DENİZBANK A.Ş.
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 08.03.2023
ISIN Kodu TRYHDFP00458
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 08/03/2033
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, halka açık olan veya olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile ortak olmayı veya bunlara ortaklık payına dönüştürülebilir kaynak sağlamayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketi niteliğini haiz şirketlerin fon kullanıcısı olduğu borçlanma araçlarına yatırım yapabilir. Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler gıda, finans, enerji, sağlık, tarım, teknoloji, hizmet, imalat ve perakende sektörleridir. Burada sayılan sektörler sınırlayıcı olmayıp Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir. Fonun yurtiçinde kurulu olan girişim şirketlerine yatırım yapması esas olmakla birlikte, esas sözleşmelerinde faaliyet alanları mevzuatta tanımlanan girişim şirketlerine varlıklarının en az %80?i Türkiye?de kurulu olması şartıyla yatırım yapmayı belirleyen yurt içinde veya yurt dışında kurulu özel amaçlı anonim şirketlerine de yatırım yapabilir.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Her ayın son iş günü saat 12:00?a kadar gelen alım talimatları, yatırım komitesi onayı alındıktan sonra, talimatın iletilmesinden sonra ilan edilecek ilk katılma payı alım/satımına esas fiyat üzerinden her ayın ilk iş günü yerine getirilir. Hedef Portföy Yönetimi A.Ş
Fon payları sadece Fon süresi sonunda Fon'a iade edilebileceğinden yatırımcılar adına satım talimatları kurucu tarafından oluşturulacak olup, ayrıca satım talimatı verilmesine gerek yoktur. Katılma paylarının bedelleri Fon içtüzüğünün 16. maddesi ve işbu ihraç belgesinin "Fon'un tasfiye şekli hakkında bilgiler" bölümünde belirtilen hususlar çerçevesinde yatırımcılara ödenir. Hedef Portföy Yönetimi A.Ş
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,00178 0,65
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serpil Aslan Bektaş 12 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok No:4 İç Kapı No:15 Ümraniye/ İstanbul 0212 970 8570 0212 970 8561 pazarlama@hedefportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Seda Nur ER Pazarlama Uzmanı 0212 970 8572 seda.er@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139222
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