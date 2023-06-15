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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

15.06.2023 16:12
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu DENİZBANK A.Ş.
Fonun İhraç Edilme Tarihi 09/02/2023

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ERCAN GÜNER 01.07.2021 2021- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 2014-2019 Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 25 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158990


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OSTIM 3,85 72.283.826 % 10,00  
AVHOL 60,50 73.984.328 % 10,00  
EUHOL 1,98 49.544.030 % 10,00  
KLKIM 53,90 57.744.334 % 10,00  
RHEAG 5,94 14.822.067 % 10,00  
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Frank 26,3797 26,5386 % 1,32  
Riyal 6,2931 6,3246 % 0,49  
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17:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.952 1.953 9,95  
Altın Gr. 1.488 1.489 18,12  
Cumhuriyet 9.776 9.924 -78,00  
Tam 9.722 9.987 -68,26  
Yarım 4.763 4.876 21,00  
Çeyrek 2.381 2.438 11,00  
Gümüş.Ons 23,62 23,65 -0,30  
Gümüş Gr. 18,10 18,12 -0,00  
B. Petrol 74,28 74,28 1,08  
Seans Raporu 17:55
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