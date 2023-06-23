***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerGayrimenkul Değerleme Kuruluşları AVRUPA GAYRİMENKUL VE DANIŞMANLIK A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgilerİhraç Belgesinin Fona Katılma ve Fondan ayrılmaya ilişkin esaslar kısmında detaylı bilgiler yer almaktadır.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Ercan GÜNERMurat Borucuİlhami AkkumMenderes Mehmet Tevfik TÜRELEbru TÜRELMehmet URCUFahri Mustafa İNCEhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161986BIST