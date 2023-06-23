***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Satış Başlangıç Tarihi 17.10.2022Fonun Süresi 5 YILTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerHEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İhraç Belgesinin Fona Katılma ve Fondan ayrılmaya ilişkin esaslar kısmında detaylı bilgiler yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161998BIST