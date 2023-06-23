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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

23.06.2023 18:38
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu DENİZBANK
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 07.12.2022
ISIN Kodu TRYHDFP00383
Fonun Süresi 20 Yıl
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, halka açık olan veya olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile ortak olmayı veya bunlara ortaklık payına dönüştürülebilir kaynak sağlamayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketi niteliğini haiz şirketlerin fon kullanıcısı olduğu borçlanma araçlarına yatırım yapabilir veya payları borsada işlem görmeyen girişim şirketlerine borç ve sermaye finansmanı karması olarak yapılandırılmış finansman niteliğinde finansman sağlayabilir. Bu durumda finansmanın sağlanmasından önce, fon ve girişim şirketi arasında asgari olarak bu finansman türüne uygun vade ve faiz koşularını içeren bir sözleşmenin akdedilmesi zorunludur. Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler savunma sanayi, gıda, finans, enerji, sağlık, tarım, teknoloji, hizmet, imalat ve perakende sektörleridir.


Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
İhraç Belgesinin Fona Katılma ve Fondan ayrılmaya ilişkin esaslar kısmında detaylı bilgiler yer almaktadır.

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,00411 1,5




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162000


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DERIM 10,34 16.094.894 % 10,00  
DOGUB 12,43 51.555.427 % 10,00  
GOKNR 12,88 149.160.284 % 9,99  
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Altın Gr. 1.559 1.560 28,74  
Cumhuriyet 10.368 10.524 437,00  
Tam 10.289 10.589 432,15  
Yarım 4.985 5.169 142,00  
Çeyrek 2.500 2.584 70,00  
Gümüş.Ons 22,31 22,34 0,08  
Gümüş Gr. 18,10 18,12 0,31  
B. Petrol 73,59 73,59 -0,55  
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