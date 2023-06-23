***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONUFon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarERCAN GÜNER 01.07.2021 2021- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 2014-2019 Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 25 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.Canan Özdemir 15.06.2023 2023- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yöneticisi- 2021-2023 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162007BIST